Ливерпуль – Барнсли. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Матч начнется 12 января в 21:45 по Киеву
В понедельник, 12 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Барнсли». По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Ливерпуль
Нынешний сезон проходит для команды неоднозначно. После 21 тура Премьер-лиги клуб имеет на балансе 35 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от «Астон Виллы» с 3-го места на данный момент составляет 8 очков. Из Кубка английской лиги красные вылетели на стадии 1/8 финала от «Кристал Пелас».
За 6 раундов Лиги чемпионов мерсисайдцам удалось набрать 12 очков, которые теперь позволяют им находиться на 9-м месте общей таблицы соревнований. От необходимого топ-8 клуб отстает только из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.
Барнсли
Коллектив проводит достаточно привычный для себя сезон. За 21 матч Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион) «Барнсли» получили 29 зачетных пунктов, которые на данный момент позволяют занимать 17-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета составляет 2 балла, но у клуба есть 3 игры в запасе.
По пути в 1/32 финала Кубка Англии клуб выбил «Йорк» и «Питерборо».
Личные встречи
Последний раз клубы играли между собой еще в феврале 2008 в 1/8 финала Кубка Англии. Тогда победу со счетом 1:2 одержал «Барнсли».
Интересные факты
- «Ливерпуль» непобедим уже 10 игр подряд.
- «Барсли» победил лишь в 1/6 предыдущих домашних поединков.
- Ни в одной из 6 последних игр «Барнсли» не сохранил ворота сухими.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.64.
21:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы обыграли «бланкос» – 3:2
Довбик интересует «Лидс» и «Сандерленд»