Кубок Англии
Ливерпуль
12.01.2026 21:45 - : -
Барнсли
11 января 2026, 23:12 | Обновлено 11 января 2026, 23:44
Ливерпуль – Барнсли. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 12 января в 21:45 по Киеву

Ливерпуль – Барнсли. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Ливерпуль

В понедельник, 12 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Барнсли». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Ливерпуль

Нынешний сезон проходит для команды неоднозначно. После 21 тура Премьер-лиги клуб имеет на балансе 35 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от «Астон Виллы» с 3-го места на данный момент составляет 8 очков. Из Кубка английской лиги красные вылетели на стадии 1/8 финала от «Кристал Пелас».

За 6 раундов Лиги чемпионов мерсисайдцам удалось набрать 12 очков, которые теперь позволяют им находиться на 9-м месте общей таблицы соревнований. От необходимого топ-8 клуб отстает только из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.

Барнсли

Коллектив проводит достаточно привычный для себя сезон. За 21 матч Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион) «Барнсли» получили 29 зачетных пунктов, которые на данный момент позволяют занимать 17-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета составляет 2 балла, но у клуба есть 3 игры в запасе.

По пути в 1/32 финала Кубка Англии клуб выбил «Йорк» и «Питерборо».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в феврале 2008 в 1/8 финала Кубка Англии. Тогда победу со счетом 1:2 одержал «Барнсли».

Интересные факты

  • «Ливерпуль» непобедим уже 10 игр подряд.
  • «Барсли» победил лишь в 1/6 предыдущих домашних поединков.
  • Ни в одной из 6 последних игр «Барнсли» не сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.64.

Ливерпуль
12 января 2026 -
21:45
Барнсли
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
