Алонсо объяснил причину замены Винисиуса в финале Суперкубка

Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал решение заменить форварда Винисиуса Жуниора на 82–й минуте финального поединка за Суперкубок Испании 2026 года против «Барселоны» (3:2).

«Винисиус провел отличный матч. Он сам обратился с просьбой о замене по причине сильной усталости, его беспокоили судороги. Несмотря на это, он оставался постоянным источником угрозы и доставил немало хлопот обороне противника.

Его забитый мяч получился по–настоящему зрелищным. На данном этапе наш приоритет – это восстановление футболистов», – цитирует Алонсо ресурс AS.