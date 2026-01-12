Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо объяснил причину замены Винисиуса в финале Суперкубка
Испания
12 января 2026, 03:48 |
314
0

Алонсо объяснил причину замены Винисиуса в финале Суперкубка

Тренер Реала раскрыл детали после классико

12 января 2026, 03:48 |
314
0
Алонсо объяснил причину замены Винисиуса в финале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал решение заменить форварда Винисиуса Жуниора на 82–й минуте финального поединка за Суперкубок Испании 2026 года против «Барселоны» (3:2).

«Винисиус провел отличный матч. Он сам обратился с просьбой о замене по причине сильной усталости, его беспокоили судороги. Несмотря на это, он оставался постоянным источником угрозы и доставил немало хлопот обороне противника.

Его забитый мяч получился по–настоящему зрелищным. На данном этапе наш приоритет – это восстановление футболистов», – цитирует Алонсо ресурс AS.

Напомним, что на 82–й минуте игры при результате 3:2 в пользу «сине–гранатовых» Алонсо выпустил аргентинского вингера Франко Мастантуоно вместо Винисиуса, который стал автором первого гола мадридцев в этой встрече.

По теме:
Барселона повторила победную серию десятилетней давности
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
Флик – о триумфе в Суперкубке и игроках, которыми восхищается
Реал Мадрид Хаби Алонсо Винисиус Жуниор Суперкубок Испании по футболу Барселона
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Футбол | 12 января 2026, 03:33 0
Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века

Крах кубковых надежд

МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
Футбол | 11 января 2026, 08:08 1
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»

Тренер «Жироны» – об игре Владислава против «Осасуны»

Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11.01.2026, 07:16
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Футбол | 11.01.2026, 22:25
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем