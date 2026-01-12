Алонсо объяснил причину замены Винисиуса в финале Суперкубка
Тренер Реала раскрыл детали после классико
Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал решение заменить форварда Винисиуса Жуниора на 82–й минуте финального поединка за Суперкубок Испании 2026 года против «Барселоны» (3:2).
«Винисиус провел отличный матч. Он сам обратился с просьбой о замене по причине сильной усталости, его беспокоили судороги. Несмотря на это, он оставался постоянным источником угрозы и доставил немало хлопот обороне противника.
Его забитый мяч получился по–настоящему зрелищным. На данном этапе наш приоритет – это восстановление футболистов», – цитирует Алонсо ресурс AS.
Напомним, что на 82–й минуте игры при результате 3:2 в пользу «сине–гранатовых» Алонсо выпустил аргентинского вингера Франко Мастантуоно вместо Винисиуса, который стал автором первого гола мадридцев в этой встрече.
