Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт

Винисиус Жуниор поставил жесткие условия «Реалу» по продлению контракта.

По информации испанских СМИ, бразилец требует продажи двух игроков атаки – Родриго и молодого Гонсало Гарсии. Футболист опасается потерять статус лидера на фоне растущей конкуренции в нападении и не хочет оказаться в тени возможного более сбалансированного трио с Килианом Мбаппе.

Винисиус готов подписать новое соглашение только при условии гарантий ключевой роли в проекте. В мадридском клубе ситуацию считают деликатной и не спешат идти на ультиматумы, ведь традиционно ставят командные интересы выше требований отдельных звезд.