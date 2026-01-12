Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 января 2026, 04:30 |
190
0

Getty Images/Global Images Ukraine. ​​​​​​​Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор поставил жесткие условия «Реалу» по продлению контракта.

По информации испанских СМИ, бразилец требует продажи двух игроков атаки – Родриго и молодого Гонсало Гарсии. Футболист опасается потерять статус лидера на фоне растущей конкуренции в нападении и не хочет оказаться в тени возможного более сбалансированного трио с Килианом Мбаппе.

Винисиус готов подписать новое соглашение только при условии гарантий ключевой роли в проекте. В мадридском клубе ситуацию считают деликатной и не спешат идти на ультиматумы, ведь традиционно ставят командные интересы выше требований отдельных звезд.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Родриго Гоес Гонсало Гарсия
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
