Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Бразилец ведет переговоры о продлении соглашения
Винисиус Жуниор поставил жесткие условия «Реалу» по продлению контракта.
По информации испанских СМИ, бразилец требует продажи двух игроков атаки – Родриго и молодого Гонсало Гарсии. Футболист опасается потерять статус лидера на фоне растущей конкуренции в нападении и не хочет оказаться в тени возможного более сбалансированного трио с Килианом Мбаппе.
Винисиус готов подписать новое соглашение только при условии гарантий ключевой роли в проекте. В мадридском клубе ситуацию считают деликатной и не спешат идти на ультиматумы, ведь традиционно ставят командные интересы выше требований отдельных звезд.
