Алонсо высказался о Винисиусе на фоне слухов об интересе Челси
Тренер Реала поделился мнением о роли бразильца в команде
Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в преддверии полуфинального поединка Суперкубка Испании против «Атлетико» поделился мнением о роли вингера Винисиуса Жуниора в составе команды.
«Сезон в самом разгаре, и Вини будет играть ключевую роль. Нам необходимо, чтобы он набрал оптимальные кондиции и снова начал наслаждаться футболом.
Когда он ловит кураж, это дает команде необходимый импульс. Наша задача – помочь ему раскрыться, ведь он является фундаментальным игроком для коллектива», – цитирует слова Алонсо издание Sport.es.
Стоит отметить, что в недавней игре чемпионата Испании против «Бетиса» (5:1) бразильский нападающий столкнулся с неодобрительным гулом и свистом со стороны собственных болельщиков во время замены.
Недавно появилась информация о заинтересованности лондонского «Челси» в подписании Винни.
В нынешней кампании Винисиус Жуниор провел 25 встреч, записав на свой счет 5 голов и 8 результативных передач.
