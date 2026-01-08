Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо высказался о Винисиусе на фоне слухов об интересе Челси
Испания
08 января 2026, 03:56 |
70
0

Алонсо высказался о Винисиусе на фоне слухов об интересе Челси

Тренер Реала поделился мнением о роли бразильца в команде

08 января 2026, 03:56 |
70
0
Алонсо высказался о Винисиусе на фоне слухов об интересе Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в преддверии полуфинального поединка Суперкубка Испании против «Атлетико» поделился мнением о роли вингера Винисиуса Жуниора в составе команды.

«Сезон в самом разгаре, и Вини будет играть ключевую роль. Нам необходимо, чтобы он набрал оптимальные кондиции и снова начал наслаждаться футболом.

Когда он ловит кураж, это дает команде необходимый импульс. Наша задача – помочь ему раскрыться, ведь он является фундаментальным игроком для коллектива», – цитирует слова Алонсо издание Sport.es.

Стоит отметить, что в недавней игре чемпионата Испании против «Бетиса» (5:1) бразильский нападающий столкнулся с неодобрительным гулом и свистом со стороны собственных болельщиков во время замены.

Недавно появилась информация о заинтересованности лондонского «Челси» в подписании Винни.

В нынешней кампании Винисиус Жуниор провел 25 встреч, записав на свой счет 5 голов и 8 результативных передач.

По теме:
Тер Штеген покинул Барселону в разгар Суперкубка: что произошло?
Конкурент Довбика на подходе: Рома близка к подписанию форварда Атлетико
Флик – о разгроме Атлетика и отсутствии Ямаля в старте
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Атлетико Мадрид Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07 января 2026, 12:00 1
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле

Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Гвардиола – о провале с Брайтоном и трансфере Антуана Семеньо
Футбол | 08 января 2026, 01:50 0
Гвардиола – о провале с Брайтоном и трансфере Антуана Семеньо
Гвардиола – о провале с Брайтоном и трансфере Антуана Семеньо

Тренер Сити прокомментировал ничью в 21-м туре АПЛ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 07.01.2026, 06:23
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
Бокс | 07.01.2026, 22:34
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 2
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем