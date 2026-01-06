Раскрыты новые подробности потенциального перехода Винисиуса в Челси

Лондонский «Челси» отказался от идеи приобретения Винисиуса Жуниора. Ранее в испанской и британской прессе тиражировались сообщения о том, что «синие» планируют направить мадридскому «Реалу» официальный запрос по трансферу вингера за 135 миллионов фунтов.

Однако, по сведениям El Chiringuito, возможность переезда бразильца в стан лондонцев полностью исключена. Главной преградой стало то, что «Челси» не имеет возможности обеспечить выполнение его финансовых требований по заработной плате.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Винисиус принял участие в 19 поединках, записав в свой актив 5 забитых мячей и 5 результативных передач.