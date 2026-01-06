Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Раскрыты новые подробности потенциального перехода Винисиуса в Челси
Англия
06 января 2026, 02:18 |
32
0

Раскрыты новые подробности потенциального перехода Винисиуса в Челси

Лондонский клуб отказался от идеи приобретения бразильца

06 января 2026, 02:18 |
32
0
Раскрыты новые подробности потенциального перехода Винисиуса в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» отказался от идеи приобретения Винисиуса Жуниора. Ранее в испанской и британской прессе тиражировались сообщения о том, что «синие» планируют направить мадридскому «Реалу» официальный запрос по трансферу вингера за 135 миллионов фунтов.

Однако, по сведениям El Chiringuito, возможность переезда бразильца в стан лондонцев полностью исключена. Главной преградой стало то, что «Челси» не имеет возможности обеспечить выполнение его финансовых требований по заработной плате.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Винисиус принял участие в 19 поединках, записав в свой актив 5 забитых мячей и 5 результативных передач.

По теме:
Ман Сити несет потерю: ключевой игрок пропустит до полугода
Самое крутое фото в истории: как Хулиан Альварес объявил о рождении сына
Аль-Хиляль предлагает Барселоне обмен игроками
Челси Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы АПЛ Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галатасарай – Трабзонспор – 4:1. Зубков и Батагов в Суперкубке. Видео голов
Футбол | 06 января 2026, 00:12 0
Галатасарай – Трабзонспор – 4:1. Зубков и Батагов в Суперкубке. Видео голов
Галатасарай – Трабзонспор – 4:1. Зубков и Батагов в Суперкубке. Видео голов

Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Турции

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Бокс | 05 января 2026, 05:02 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»

Британец уговаривает Итауму не драться с Александром

Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Бокс | 05.01.2026, 04:02
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на WTA 250 в Окленде
Теннис | 05.01.2026, 23:58
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на WTA 250 в Окленде
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
04.01.2026, 15:40 7
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 26
Футбол
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 3
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем