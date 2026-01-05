Источник: Челси готовит рекордное предложение по суперзвезде Реала

Лондонский «Челси» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает авторитетное британское издание The Guardian.

По информации источника, «синие» готовятся зимой предложить за 25-летнего футболиста 160 миллионов евро.

На счету Винисиуса Жуниора 25 матчей, 5 забитых мячей и 8 голевых передач в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор хочет продлить контракт с «Реалом».