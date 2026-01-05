Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 января 2026, 22:02 | Обновлено 05 января 2026, 22:03
Источник: Челси готовит рекордное предложение по суперзвезде Реала

Винисиус может сменить клубную прописку

05 января 2026, 22:02 | Обновлено 05 января 2026, 22:03
Источник: Челси готовит рекордное предложение по суперзвезде Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лондонский «Челси» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает авторитетное британское издание The Guardian.

По информации источника, «синие» готовятся зимой предложить за 25-летнего футболиста 160 миллионов евро.

На счету Винисиуса Жуниора 25 матчей, 5 забитых мячей и 8 голевых передач в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор хочет продлить контракт с «Реалом».

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: The Guardian
