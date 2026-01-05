Англия05 января 2026, 22:02 | Обновлено 05 января 2026, 22:03
1924
1
Источник: Челси готовит рекордное предложение по суперзвезде Реала
Винисиус может сменить клубную прописку
05 января 2026, 22:02 | Обновлено 05 января 2026, 22:03
1924
Лондонский «Челси» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает авторитетное британское издание The Guardian.
По информации источника, «синие» готовятся зимой предложить за 25-летнего футболиста 160 миллионов евро.
На счету Винисиуса Жуниора 25 матчей, 5 забитых мячей и 8 голевых передач в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор хочет продлить контракт с «Реалом».
Комментарии 1
Як на мене, це буде ще одним трансферним провалом Челсі. Звісно, якщо цей трансфер таки відбудеться
