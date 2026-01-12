Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Официально. Клуб Ярмолюка подписывает нападающего с чемпионата Бельгии
Англия
12 января 2026, 04:06 | Обновлено 12 января 2026, 04:07
38
0

Официально. Клуб Ярмолюка подписывает нападающего с чемпионата Бельгии

Кайе Фуро перешел в Брентфорд

12 января 2026, 04:06 | Обновлено 12 января 2026, 04:07
38
0
Официально. Клуб Ярмолюка подписывает нападающего с чемпионата Бельгии
brentfordfc

Бельгийский форвард «Брюгге» Кайе Фуро официально перешел в «Брентфорд».

Трудовое соглашение между сторонами подписано сроком на пять с половиной лет.

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 10 млн евро, не учитывая дополнительные бонусные выплаты, которые полагаются бельгийской стороне.

Фуро прошел через систему молодежных команд «Брюгге», в которой находился с 2017 года. Специализированный ресурс Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 2,5 млн евро.

В нынешней кампании нападающий принял участие в 7 поединках за свой клуб, записав на свой счет 1 забитый мяч.

По теме:
Результаты 1/32 финала Кубка Англии. Потери грандов – МЮ и Тоттенхэм
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2. Пенальти и ассист Йенсена. Видео голов
Кубок Англии. 10 голов Ман Сити, Бернли отгрузил 5 мячей, победа Брентфорда
Брентфорд Брюгге трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11 января 2026, 07:16 2
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо

Стало известно, как был уволен Демьяненко в 2007 году

Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом
Футбол | 11 января 2026, 20:25 3
Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом
Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом

Мюнхенцы развлеклись в первом матче в 2026 году

Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Бокс | 11.01.2026, 05:12
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11.01.2026, 17:21
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Яркий дебют. Эндрик впервые забил во Франции и принес победу Лиону
Футбол | 12.01.2026, 01:21
Яркий дебют. Эндрик впервые забил во Франции и принес победу Лиону
Яркий дебют. Эндрик впервые забил во Франции и принес победу Лиону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем