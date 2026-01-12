Официально. Клуб Ярмолюка подписывает нападающего с чемпионата Бельгии

Бельгийский форвард «Брюгге» Кайе Фуро официально перешел в «Брентфорд».

Трудовое соглашение между сторонами подписано сроком на пять с половиной лет.

Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 10 млн евро, не учитывая дополнительные бонусные выплаты, которые полагаются бельгийской стороне.

Фуро прошел через систему молодежных команд «Брюгге», в которой находился с 2017 года. Специализированный ресурс Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 2,5 млн евро.

В нынешней кампании нападающий принял участие в 7 поединках за свой клуб, записав на свой счет 1 забитый мяч.