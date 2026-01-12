Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона повторила победную серию десятилетней давности
Испания
12 января 2026, 04:34
Каталонский клуб повторил знаковую серию прошлых лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Обыграв мадридский «Реал» в решающем матче за Суперкубок Испании, «Барселона» продлила свою выигрышную серию во всех официальных турнирах до 10 поединков.

Финальная встреча прошла на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде завершилась триумфом сине–гранатовых со счетом 3:2.

Достигнув отметки в 10 побед кряду, каталонский клуб продемонстрировал свой лучший результат за последнее десятилетие. Подобный показатель в последний раз фиксировался у «блауграны» в период с апреля по август 2016 года.

Этот успех позволил «Барселоне» завоевать Суперкубок страны в 16–й раз, что укрепило ее статус абсолютного рекордсмена турнира. Напомним, что в финале прошлого года каталонцы также нанесли поражение «Реалу», но с более крупным счетом – 5:2.

Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Хаби Алонсо
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
