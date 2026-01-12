Барселона повторила победную серию десятилетней давности

Обыграв мадридский «Реал» в решающем матче за Суперкубок Испании, «Барселона» продлила свою выигрышную серию во всех официальных турнирах до 10 поединков.

Финальная встреча прошла на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде завершилась триумфом сине–гранатовых со счетом 3:2.

Достигнув отметки в 10 побед кряду, каталонский клуб продемонстрировал свой лучший результат за последнее десятилетие. Подобный показатель в последний раз фиксировался у «блауграны» в период с апреля по август 2016 года.

Этот успех позволил «Барселоне» завоевать Суперкубок страны в 16–й раз, что укрепило ее статус абсолютного рекордсмена турнира. Напомним, что в финале прошлого года каталонцы также нанесли поражение «Реалу», но с более крупным счетом – 5:2.