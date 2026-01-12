Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона приблизилась к Реалу по количеству побед в классико
Испания
12 января 2026, 01:58 |
Каталонцы подобрались вплотную

Мадридский «Реал» и «Барселону» теперь разделяет всего одна победа в очных противостояниях.

Коллектив под руководством Ханси Флика нанес поражение мадридцам в финальном матче за Суперкубок Испании со счетом 3:2. Данный успех позволил «Барселоне» завоевать этот трофей в 16–й раз в своей истории, что остается абсолютным рекордом соревнований.

На текущий момент на счету каталонцев 105 триумфов в эль–класико. «Реал» одержал победу в 106 встречах, а еще в 52 случаях была зафиксирована ничья. В этих матчах «блауграна» отличилась 439 забитыми мячами, пропустив при этом 444 гола.

По теме:
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
Флик – о триумфе в Суперкубке и игроках, которыми восхищается
Объявлен лучший игрок финала Суперкубка Испании
Барселона Реал Мадрид Ханс-Дитер Флик Килиан Мбаппе Суперкубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник
