Барселона приблизилась к Реалу по количеству побед в классико

Мадридский «Реал» и «Барселону» теперь разделяет всего одна победа в очных противостояниях.

Коллектив под руководством Ханси Флика нанес поражение мадридцам в финальном матче за Суперкубок Испании со счетом 3:2. Данный успех позволил «Барселоне» завоевать этот трофей в 16–й раз в своей истории, что остается абсолютным рекордом соревнований.

На текущий момент на счету каталонцев 105 триумфов в эль–класико. «Реал» одержал победу в 106 встречах, а еще в 52 случаях была зафиксирована ничья. В этих матчах «блауграна» отличилась 439 забитыми мячами, пропустив при этом 444 гола.