Спортивный врач обратился к игроку топ-клуба: «Очень его жалко»

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму североирландского правого защитника английского «Ливерпуля» Конора Брэдли:

«Интересный итог по Брэдли, ведь какую именно операцию сделали, не сообщают. Пока точно известно, что игрока прооперировали и он больше не сыграет в этом сезоне.

Также Sky сообщило, что речь не идет о передней крестообразной связке. В заявлении указано, что игроку проводили вмешательство на кости и одной из связок коленного сустава.

Учитывая механизм травмы и предварительный анализ, можно предположить, что оперировали все-таки медиальную коллатеральную связку, которая в некоторых случаях может отрываться вместе с костной частью. Также костная проблема может возникнуть и на другой стороне сустава, когда медиальная связка полностью разрывается.

Очень жаль Брэдли, ведь это совсем нетипичный случай травмы. Будем следить за восстановлением и обсудим детали, когда они появятся».