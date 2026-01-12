Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 января 2026, 01:23 | Обновлено 12 января 2026, 01:26
Спортивный врач обратился к игроку топ-клуба: «Очень его жалко»

Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Конора Бредли

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Брэдли

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму североирландского правого защитника английского «Ливерпуля» Конора Брэдли:

«Интересный итог по Брэдли, ведь какую именно операцию сделали, не сообщают. Пока точно известно, что игрока прооперировали и он больше не сыграет в этом сезоне.

Также Sky сообщило, что речь не идет о передней крестообразной связке. В заявлении указано, что игроку проводили вмешательство на кости и одной из связок коленного сустава.

Учитывая механизм травмы и предварительный анализ, можно предположить, что оперировали все-таки медиальную коллатеральную связку, которая в некоторых случаях может отрываться вместе с костной частью. Также костная проблема может возникнуть и на другой стороне сустава, когда медиальная связка полностью разрывается.

Очень жаль Брэдли, ведь это совсем нетипичный случай травмы. Будем следить за восстановлением и обсудим детали, когда они появятся».

Ливерпуль – Барнсли. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Результаты 1/32 финала Кубка Англии. Потери грандов – МЮ и Тоттенхэм
Уже 17. Арсенал снова забил после розыгрыша углового
Конор Брэдли Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Дмитрий Бабелюк травма травма колена
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
