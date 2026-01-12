БАРАНОВ: «Если б у нас был трансферный бан, мы бы не объявляли новичков»
Главный тренер Кудровки опроверг информацию о санкциях со стороны УАФ
Главный тренер Кудровки Василий Баранов прокомментировал информацию о том, что УАФ наложила трансферный бан на клуб из Черниговщины:
«Видимо, Игорь [Бурбас] больше меня знает, поэтому ответа на ваш вопрос у меня нет.
Если бы у нас были с этим проблемы, то мы не объявляли бы о подписании Александра Беляева и Ярослава Кисилия, которые с нами отправляются на сборы.
Возможно, руководители Кудровки меня не поставили в известность, что мы получили бан, как вы говорите».
Баранов опроверг информацию журналиста Игоря Бурбаса, по словам которого КДК УАФ наложил трансферный бан на клуб, являющийся новичком УПЛ.
