БАРАНОВ: «Если б у нас был трансферный бан, мы бы не объявляли новичков»

Главный тренер Кудровки Василий Баранов прокомментировал информацию о том, что УАФ наложила трансферный бан на клуб из Черниговщины:

«Видимо, Игорь [Бурбас] больше меня знает, поэтому ответа на ваш вопрос у меня нет.

Если бы у нас были с этим проблемы, то мы не объявляли бы о подписании Александра Беляева и Ярослава Кисилия, которые с нами отправляются на сборы.

Возможно, руководители Кудровки меня не поставили в известность, что мы получили бан, как вы говорите».

Баранов опроверг информацию журналиста Игоря Бурбаса, по словам которого КДК УАФ наложил трансферный бан на клуб, являющийся новичком УПЛ.