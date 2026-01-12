Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРАНОВ: «Если б у нас был трансферный бан, мы бы не объявляли новичков»
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 03:03 | Обновлено 12 января 2026, 04:00
26
0

БАРАНОВ: «Если б у нас был трансферный бан, мы бы не объявляли новичков»

Главный тренер Кудровки опроверг информацию о санкциях со стороны УАФ

12 января 2026, 03:03 | Обновлено 12 января 2026, 04:00
26
0
БАРАНОВ: «Если б у нас был трансферный бан, мы бы не объявляли новичков»
ФК Кудровка. Василий Баранов

Главный тренер Кудровки Василий Баранов прокомментировал информацию о том, что УАФ наложила трансферный бан на клуб из Черниговщины:

«Видимо, Игорь [Бурбас] больше меня знает, поэтому ответа на ваш вопрос у меня нет.

Если бы у нас были с этим проблемы, то мы не объявляли бы о подписании Александра Беляева и Ярослава Кисилия, которые с нами отправляются на сборы.

Возможно, руководители Кудровки меня не поставили в известность, что мы получили бан, как вы говорите».

Баранов опроверг информацию журналиста Игоря Бурбаса, по словам которого КДК УАФ наложил трансферный бан на клуб, являющийся новичком УПЛ.

По теме:
ТАЛЛЕС: «Выиграть чемпионат Японии очень трудно. Я этим горжусь»
ПААЛМАРЧУК: «Мы много работали и заслужили первое место в УПЛ»
Вратарь сборной Украины прокомментировал подписание контракта с Полесьем
чемпионат Украины по футболу долги Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола КДК УАФ трансферный бан Кудровка Василий Баранов Ярослав Кисиль Александр Беляев
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11 января 2026, 09:00 0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Тренера разозлило поражение от «Браги»

Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
Футбол | 12 января 2026, 03:09 0
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала

Левандовски сравнялся с Суаресом и Гризманном

Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Бокс | 11.01.2026, 05:12
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
Футбол | 11.01.2026, 08:08
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
ВИДЕО. Хитрый трюк. За что отстранили Болгарию с эстафеты Кубка мира?
Биатлон | 11.01.2026, 20:25
ВИДЕО. Хитрый трюк. За что отстранили Болгарию с эстафеты Кубка мира?
ВИДЕО. Хитрый трюк. За что отстранили Болгарию с эстафеты Кубка мира?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
10.01.2026, 09:55 7
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 46
Теннис
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем