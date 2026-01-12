Италия12 января 2026, 03:25 | Обновлено 12 января 2026, 03:28
3
0
Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 января в 19:30 поединок Серии А
12 января 2026, 03:25 | Обновлено 12 января 2026, 03:28
3
0
В понедельник, 12 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Кальяри».
Игра пройдет в Генуи на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дженоа – КальяриСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2026, 01:21 1
Бразилец помог своей команде выбить из Кубка Франции – «Лилль»
Теннис | 11 января 2026, 17:21 12
11 января Марта уступила первой ракетке мира в решающем поединке пятисотника в Брисбене
Футбол | 11.01.2026, 23:08
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Теннис | 11.01.2026, 08:05
Комментарии 0
Популярные новости
11.01.2026, 03:42 1
10.01.2026, 07:33 18
10.01.2026, 08:55 28
10.01.2026, 20:24 10
10.01.2026, 09:07 7
11.01.2026, 08:08 1
10.01.2026, 11:20 16
11.01.2026, 07:54 15