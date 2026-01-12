В понедельник, 12 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Кальяри».

Игра пройдет в Генуи на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция