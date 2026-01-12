Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Дженоа
12.01.2026 19:30 - : -
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2026, 03:25 | Обновлено 12 января 2026, 03:28
3
0

Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 января в 19:30 поединок Серии А

12 января 2026, 03:25 | Обновлено 12 января 2026, 03:28
3
0
Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Кальяри».

Игра пройдет в Генуи на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дженоа – Кальяри
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эмоциональное удаление Конте: тренер устроил скандал в матче с Интером
Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Кальяри Руслан Малиновский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яркий дебют. Эндрик впервые забил во Франции и принес победу Лиону
Футбол | 12 января 2026, 01:21 1
Яркий дебют. Эндрик впервые забил во Франции и принес победу Лиону
Яркий дебют. Эндрик впервые забил во Франции и принес победу Лиону

Бразилец помог своей команде выбить из Кубка Франции – «Лилль»

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11 января 2026, 17:21 12
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала

11 января Марта уступила первой ракетке мира в решающем поединке пятисотника в Брисбене

Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Футбол | 11.01.2026, 23:08
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Теннис | 11.01.2026, 08:05
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем