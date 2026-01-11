Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом

В воскресенье, 11 января, состоялся матч 16-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Вольфсбургом».

Игра прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 8:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Фишер срезал мяч в собственные ворота. «Вольфсбург» сумел быстро отыграться усилиями Пейчиновича.

На этом все хорошее для гостей закончилось. До перерыва Диас вывел вперед «Баварию», а во втором тайме «рекордмейстер» отметился еще шестью голами.

Больше всего к разгромной победе приложил усилия Олисе, оформивший дубль и отдавший ассист. На счету Диаса – гол и два ассиста, у Кейна – гол и передача. Еще по разу отличились Геррейру и Горецка, а Йенц записал на свой счет автогол.

После этой победы «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 44 очка, что на 11 больше, чем у второй «Боруссии» Дортмунд. «Вольфсбург» имеет 15 баллов и занимает 14-е место.

В другом матче игрового дня «Боруссия» Менхенгладбах одержала самую крупную победу в сезоне, разгромив «Аугсбург» со счетом 4:0.

Дубль оформил Табакович, еще по голу забили Скалли и Дикс, реализовавший пенальти.

Благодаря этой победе «Боруссия» поднялась на 10-е место с 19 очками, а «Аугсбург» занимает 15-е место с 14 очками.

Бундеслига. 16-й тур, 11 января

Бавария – Вольфсбург – 8:1

Голы: Фишер, 6 (аг), Диас, 30, Олисе, 50, 76, Йенц (аг), Геррейру, 68, Кейн, 69, Горецка, 88 – Пейчинович, 13

Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург – 4:0

Голы: Скалли, 8; Дикс, 20 (пен); Табакович, 36, 61