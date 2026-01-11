Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом
Чемпионат Германии
Бавария
11.01.2026 18:30 – FT 8 : 1
Вольфсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
11 января 2026, 20:25 | Обновлено 11 января 2026, 20:43
449
3

Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом

Мюнхенцы развлеклись в первом матче в 2026 году

11 января 2026, 20:25 | Обновлено 11 января 2026, 20:43
449
3 Comments
Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 января, состоялся матч 16-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Вольфсбургом».

Игра прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 8:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Фишер срезал мяч в собственные ворота. «Вольфсбург» сумел быстро отыграться усилиями Пейчиновича.

На этом все хорошее для гостей закончилось. До перерыва Диас вывел вперед «Баварию», а во втором тайме «рекордмейстер» отметился еще шестью голами.

Больше всего к разгромной победе приложил усилия Олисе, оформивший дубль и отдавший ассист. На счету Диаса – гол и два ассиста, у Кейна – гол и передача. Еще по разу отличились Геррейру и Горецка, а Йенц записал на свой счет автогол.

После этой победы «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 44 очка, что на 11 больше, чем у второй «Боруссии» Дортмунд. «Вольфсбург» имеет 15 баллов и занимает 14-е место.

В другом матче игрового дня «Боруссия» Менхенгладбах одержала самую крупную победу в сезоне, разгромив «Аугсбург» со счетом 4:0.

Дубль оформил Табакович, еще по голу забили Скалли и Дикс, реализовавший пенальти.

Благодаря этой победе «Боруссия» поднялась на 10-е место с 19 очками, а «Аугсбург» занимает 15-е место с 14 очками.

Бундеслига. 16-й тур, 11 января

Бавария – Вольфсбург – 8:1

Голы: Фишер, 6 (аг), Диас, 30, Олисе, 50, 76, Йенц (аг), Геррейру, 68, Кейн, 69, Горецка, 88 – Пейчинович, 13

Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург – 4:0

Голы: Скалли, 8; Дикс, 20 (пен); Табакович, 36, 61

По теме:
Вольфсбург потерпел крупнейшее в истории клуба поражение в Бундеслиге
Бавария – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Неожиданный разгром. Штутгарт разобрался с Байером на выезде
Бавария Вольфсбург Бавария - Вольфсбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу Неманья Пейчинович Леон Горецка Рафаэл Геррейру Гарри Кейн Луис Диас Майкл Олисе Харис Табакович Аугсбург Боруссия Менхенгладбах
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины
Футбол | 11 января 2026, 19:25 2
Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины
Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины

Довбик интересует «Лидс» и «Сандерленд»

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11 января 2026, 17:21 13
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала

11 января Марта уступила первой ракетке мира в решающем поединке пятисотника в Брисбене

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11.01.2026, 10:30
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Бокс | 11.01.2026, 05:12
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Потрібно трапитися якомусь диву, чи глобальному апокаліпсису, аби Баварія у цьому сезоні не взяла чемпіонство 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
pol-55
1й,авто ,2й Гаррі розпочав атаку довгущим пасом зі своєї штрафної,4й гол предголевий довгий пас на Олісе,5й гол подарував Геррейру ,хоч 90% нападників з такої позиції пробивали б самі,6- й гол як зачасто сам організував-шедевр,коли Вольфсбург ніякий забивай не хочу Компані знову знімає його з гри і попробуй конкурувати з Холандом чи Мбаппе коли меньше ігрового часу.  
Ответить
0
Популярные новости
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем