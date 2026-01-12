Бавария – Вольфсбург – 8:1. Контент 18+ на Альянц Арене. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Бундеслиги 2025/26
11 января Бавария уничтожила Вольфсбург в матче 16-го тура Бундеслиги 2025/26.
Мюнхенцы на Альянц Арене разгромила соперников с неприличным счетом 8:1.
Голами за подопечных Венсана Компани отличились Луис Диас, Майкл Олисе (дубль), Рафаэл Геррейру, Гарри Кейн и Леон Горецка. Еще дважды игроки Вольфсбурга забили в свои ворота.
Бундеслига 2025/26. 16-й тур, 11 января
Бавария – Вольфсбург – 8:1
Голы: Фишер, 6 (автогол), Диас, 30, Олисе, 50, 76, Йенц (автогол), Геррейру, 68, Кейн, 69, Горецка, 88 – Пейчинович, 13
Видеообзор матча
События матча
