  4. Бавария – Вольфсбург – 8:1. Контент 18+ на Альянц Арене. Видео голов, обзор
Чемпионат Германии
Бавария
11.01.2026 18:30 – FT 8 : 1
Вольфсбург
Германия
12 января 2026, 10:23 | Обновлено 12 января 2026, 10:35
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Бундеслиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

11 января Бавария уничтожила Вольфсбург в матче 16-го тура Бундеслиги 2025/26.

Мюнхенцы на Альянц Арене разгромила соперников с неприличным счетом 8:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Венсана Компани отличились Луис Диас, Майкл Олисе (дубль), Рафаэл Геррейру, Гарри Кейн и Леон Горецка. Еще дважды игроки Вольфсбурга забили в свои ворота.

Бундеслига 2025/26. 16-й тур, 11 января

Бавария – Вольфсбург – 8:1

Голы: Фишер, 6 (автогол), Диас, 30, Олисе, 50, 76, Йенц (автогол), Геррейру, 68, Кейн, 69, Горецка, 88 – Пейчинович, 13

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария), асcист Джонатан Тах.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Луис Диас.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Луис Диас.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария), асcист Гарри Кейн.
53’
ГОЛ ! Автогол забил Мориц Йенц (Вольфсбург).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Конрад Лаймер.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Майкл Олисе.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Дженан Пейчинович (Вольфсбург), асcист Ловро Майер.
5’
ГОЛ ! Автогол забил Килиан Фишер (Вольфсбург).
Ханс-Дитер Флик никогда не проигрывал финальные матчи в тренерской карьере
Кейн догнал Холанда в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в сезоне
Интер – Наполи – 2:2. Драма: дубль Мактоминея и красная Конте. Видео голов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

