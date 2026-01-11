Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 января 2026, 12:33 |
Бавария – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 11 января в 18:30 по Киеву

11 января, в рамках очередного тура Бундеслиги между собой сыграют Бавария – Вольфсбург. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

Бавария

Мюнхенцы в текущем сезоне выглядят сильно, зрелищно, пока везде успевают. В Бундеслиге команда лидирует, имея солидный отрыв, ближайший преследователь отстает на 8 очков, при этом есть игра в запасе. В последнем туре подопечные Компани разгромили на выезде Хайденхайм – 4:0.

Баварцы не чувствуют конкуренции на внутренней арене, они идут без поражений, сыграв всего дважды вничью в чемпионате. С такими темпами, шансы на «золотой дубль» высокие. В Лиге чемпионов клуб идет вторым в турнирной таблице, путевка в плей-офф гарантирована, но здесь важно не выпасть из восьмерки. Не смогут сыграть Киммих, Мусиала, Бое, Дэвис, вызван в сборную Джексон.

Вольфсбург

«Волкам» нечем похвастаться в этом сезоне, они идут только на 14 строчке в чемпионате, имея три очка отрыва от опасной зоны. Свой последний матч команда провела дома против Фрайбурга, уступив сопернику в серьезной зарубе со счетом 3:4. Так прервалась приятная серия из трех матчей без поражений, за этот период удалось набрать 7 очков.

На выезде Вольфсбург играет лучше, чем на своем поле, 3 победы, столько же поражений и одна ничья, но отобрать очки у лидера чемпионата будет невероятно сложно. Футболистам приходится думать о борьбе за выживание. Из-за травм не выйдут на поле Дардай, Мегле, Рожериу, Винд, вызван в сборную Амура.

Личные встречи

Команды нередко радуют высокой результативностью в очных противостояниях, в прошлом сезоне обе встречи выиграла Бавария с одинаковым счетом 3:2.

Прогноз

На бумаге баварцы считаются безоговорочными фаворитами, Вольфсбург не впечатляет, но может оказать здесь сопернику достойное сопротивление. Я думаю, матч пройдет при явном перевесе хозяев поля, но у гостей тоже будут свои шансы. Рискну здесь поставить на тотал больше 4 голов за 1,81, что выглядит логично для игр с участием Баварии.

Бавария
11 января 2026 -
18:30
Вольфсбург
Тотал больше 4 1.81
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
