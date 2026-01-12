ТАЛЛЕС: «Выиграть чемпионат Японии очень трудно. Я этим горжусь»

Бразильский легионер Таллес Бренер, который возвращается во львовский Рух, рассказал о выступлениях в чемпионате Японии.

– Ты провел в Японии почти полтора года. Что тебе дал этот опыт в составе Касима Антлерс и насколько трудно было там завоевать титул?

– Я провел в Японии 1 год и 5 месяцев. Касима Антлерс – самый успешный клуб страны, но они не выигрывали чемпионат целых 9 лет. Мне удалось завоевать с ними титул, и я очень этим горжусь, ведь выиграть японскую лигу невероятно сложно.

– Был ли вариант остаться в Японии на более длительный срок?

– Сначала клуб хотел полностью выкупить мой контракт. Но в итоге они достигли соглашения с Рухом по аренде, поэтому сейчас я возвращаюсь во Львов.