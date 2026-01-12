Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»
Украинский форвард Владислав Герич покинул одесский «Черноморец» и получит шанс закрепиться в составе киевского «Динамо» на тренировочных сборах.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист на правах аренды играл в составе «моряков», срок которой, согласно Transfermarkt, истекал после завершения сезона 2025/26.
Наставник «Динамо» решил вернуть форварда, который в понедельник, 12 января, пройдет медосмотр, а уже в четверг вместе с командой вылетит в Турцию.
Герич провел 12 матчей в Первой лиге и Кубке Украины, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В кампании 2024/25 футболист успешно выступал за «Динамо» U-19 – сыграл 23 поединка и записал на свой счет 13 забитых мячей и пять ассистов.
