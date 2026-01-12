Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 12:57 |
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка

Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»

ФК Динамо Киев. Владислав Герич

Украинский форвард Владислав Герич покинул одесский «Черноморец» и получит шанс закрепиться в составе киевского «Динамо» на тренировочных сборах.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист на правах аренды играл в составе «моряков», срок которой, согласно Transfermarkt, истекал после завершения сезона 2025/26.

Наставник «Динамо» решил вернуть форварда, который в понедельник, 12 января, пройдет медосмотр, а уже в четверг вместе с командой вылетит в Турцию.

Герич провел 12 матчей в Первой лиге и Кубке Украины, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В кампании 2024/25 футболист успешно выступал за «Динамо» U-19 – сыграл 23 поединка и записал на свой счет 13 забитых мячей и пять ассистов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Полесья перешел к пятикратному чемпиону страны
Легионер Динамо не приехал на медосмотр. Он не входит в планы Костюка
Полтава нацелилась на одного из лучших бомбардиров Второй лиги
Динамо Киев Черноморец Одесса Владислав Герич Игорь Костюк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Динамомания
