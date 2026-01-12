Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 09:39 | Обновлено 12 января 2026, 11:00
Динамо вышло из отпуска. Медосмотр пройдут 12 украинских футболистов

В понедельник, 12 января, подопечные Игоря Костюка прибыли в клинику «Оксфорд Медикал»

Динамо вышло из отпуска. Медосмотр пройдут 12 украинских футболистов
ФК Динамо Киев

Игроки киевского «Динамо» вышли из отпуска и уже в ближайшее время начнут подготовку ко второй части сезона. Об этом сообщила Динамомания.

В понедельник, 12 января, «бело-синие» прибыли в клинику «Оксфорд Медикал» для прохождения традиционного медосмотра. Первыми медобследование пройдут 12 украинских футболистов.

Денис Попов, Кирилл Осипенко, Назар Волошин, Владислав Захарченко, Матвей Пономаренко, Максим Коробов, Владимир Бражко прибыли первыми еще утром.

Позже к ним присоединятся Александр Яцык, Николай Шапаренко, Тарас Михавко, Владислав Герич, Богдан Редушко.

В течение нескольких дней подопечные Игоря Костюка будут находиться в Киеве, а уже 15 января отправятся на тренировочный сбор в Турцию, где сыграют около десяти контрольных матчей.

Николай Тытюк
З Києвом в серці
Вдалих зимових зборів Київському гранду
Ответить
+9
⭐⭐⭐DK CHEMP🤍💙🥇
Найкращий і найпопулярніший клуб України київське Динамо нарешті вийшов з відпустки
Дочекалися🤍💙🤍💙🤍💙
Ответить
+8
DK2025
Половина из 12 - вчерашние дублёры. Костюк ты все правильно делаешь!
Ответить
0
