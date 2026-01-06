Под руководством Костюка. Стали известны планы Динамо во время зимней паузы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 13:57 |
На данный момент киевский клуб запланировал провести два товарищеских матча в Турции

Стали известны планы киевского «Динамо» на тренировочные сборы и зимнюю паузу – украинская команда будет готовиться к возобновлению чемпионата под руководством Игоря Костюка, который в ноябре заменил Александра Шовковского.

12 января футболисты «бело-синих» соберутся в Киеве для прохождения медосмотра, после чего еще два дня команда проведет в столице Украины. 15 января «Динамо» вылетит на тренировочные сборы в Турции.

На данный момент известны две команды, которые станут соперниками «бело-синих» на заграничном сборе – это представитель Молдовы «Зимбру», а также польская «Корона».

После 16 сыгранных туров подопечные Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет 9 пунктов.

В последней игре элитного дивизиона киевская команда на домашней арене разгромила ровенский «Верес» со счетом 3:0.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Корона Кельце Зимбру Кишинев
Николай Тытюк Источник: Telegram
