Под руководством Костюка. Стали известны планы Динамо во время зимней паузы

Стали известны планы киевского «Динамо» на тренировочные сборы и зимнюю паузу – украинская команда будет готовиться к возобновлению чемпионата под руководством Игоря Костюка, который в ноябре заменил Александра Шовковского.

12 января футболисты «бело-синих» соберутся в Киеве для прохождения медосмотра, после чего еще два дня команда проведет в столице Украины. 15 января «Динамо» вылетит на тренировочные сборы в Турции.

На данный момент известны две команды, которые станут соперниками «бело-синих» на заграничном сборе – это представитель Молдовы «Зимбру», а также польская «Корона».

После 16 сыгранных туров подопечные Костюка набрали 26 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет 9 пунктов.

В последней игре элитного дивизиона киевская команда на домашней арене разгромила ровенский «Верес» со счетом 3:0.