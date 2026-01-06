Динамо обратилось к игроку сборной Украины: «Новых побед и трофеев»

Во вторник, 6 января, свой 33-й день рождения отмечает полузащитник и капитан киевского «Динамо», игрок сборной Украины Виталий Буяльский. Пресс-служба «бело-синих» поздравила футболиста с важной датой:

«В этот праздничный день желаем Виталию счастья, крепкого здоровья, семейного уюта, новых побед и трофеев вместе с «Динамо». Но самое главное – мирного неба над головой, скорейшего завершения войны и возвращения к привычной жизни в свободной и преуспевающей Украине».

Виталий начал свой футбольный путь в Винницкой области, а в «Динамо» попал в 16-летнем возрасте. Дебютировал за первую команду киевлян Буяльский в матче 1/16 Кубка Украины против «Кременя» (3:2) в сезоне-2011/12.

После этого Виталий отправился в аренду в ужгородскую «Говерлу», где получил неоценимый опыт, который помог ему в дальнейшем закрепиться в «Динамо» и стать стабильным игроком стартового состава «бело-синих».

За время пребывания в киевском клубе Буяльский стал настоящим лидером коллектива как на поле, так и вне его. Как результат, партнеры по команде доверили ему ответственную и почетную роль – быть капитаном «Динамо».

Среди достижений Виталия – четыре звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре – Суперкубки Украины.