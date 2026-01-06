Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 18-кратный чемпион страны нацелился на футболиста киевского Динамо
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 10:17 |
1557
0

18-кратный чемпион страны нацелился на футболиста киевского Динамо

Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску – об аренде Владислава Бленуце

06 января 2026, 10:17 |
1557
0
18-кратный чемпион страны нацелился на футболиста киевского Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Титулованный румынский клуб, 18-кратный чемпион национального первенства – «Динамо» Бухарест – нацелилось на форварда киевского «Динамо» Владислава Бленуце.

О потенциальном переходе румынского футболиста рассказал президент клуба из Бухареста Андрей Николеску:

«Переход осложняется тем, что Бленуце в этом сезоне уже играл за две команды (согласно регламенту ФИФА игрок не имеет права выступать за три команды в одном сезоне – прим).

Когда у нас будет принципиальная договоренность с ФИФА, будет легче найти решение о переходе Владислава из киевского «Динамо».

На данном этапе полноценный трансфер Бленуце достаточно дорогостоящий для нас, поэтому сначала мы хотим его арендовать. Причем, не только на этот сезон, но еще и на следующий.

Потому что за четыре месяца будет очень сложно принять окончательное решение о целесообразности такого трансфера», – сообщил Николеску в эфире «Prima Sport 1».

По теме:
Гвардиола попросил Манчестер Сити перехватить игрока, который нужен Реалу
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Евролиги нашел замену своей звезде в Лиге чемпионов
чемпионат Румынии по футболу Динамо Бухарест Динамо Киев Владислав Бленуце трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
Футбол | 05 января 2026, 11:44 3
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко

Английский клуб продлит контракт с защитником сборной Украины до 2027 года

Европейская страна планирует ввести праздник в честь выхода сборной на ЧМ
Футбол | 06 января 2026, 10:53 0
Европейская страна планирует ввести праздник в честь выхода сборной на ЧМ
Европейская страна планирует ввести праздник в честь выхода сборной на ЧМ

В Шотландии хотят полностью насладиться историческим достижением

Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Футбол | 05.01.2026, 16:39
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Роковая ошибка Аморима и Марески: Каррагер назвал причину
Футбол | 06.01.2026, 06:02
Роковая ошибка Аморима и Марески: Каррагер назвал причину
Роковая ошибка Аморима и Марески: Каррагер назвал причину
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 06.01.2026, 09:11
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
05.01.2026, 08:33 1
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем