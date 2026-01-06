18-кратный чемпион страны нацелился на футболиста киевского Динамо
Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску – об аренде Владислава Бленуце
Титулованный румынский клуб, 18-кратный чемпион национального первенства – «Динамо» Бухарест – нацелилось на форварда киевского «Динамо» Владислава Бленуце.
О потенциальном переходе румынского футболиста рассказал президент клуба из Бухареста Андрей Николеску:
«Переход осложняется тем, что Бленуце в этом сезоне уже играл за две команды (согласно регламенту ФИФА игрок не имеет права выступать за три команды в одном сезоне – прим).
Когда у нас будет принципиальная договоренность с ФИФА, будет легче найти решение о переходе Владислава из киевского «Динамо».
На данном этапе полноценный трансфер Бленуце достаточно дорогостоящий для нас, поэтому сначала мы хотим его арендовать. Причем, не только на этот сезон, но еще и на следующий.
Потому что за четыре месяца будет очень сложно принять окончательное решение о целесообразности такого трансфера», – сообщил Николеску в эфире «Prima Sport 1».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский клуб продлит контракт с защитником сборной Украины до 2027 года
В Шотландии хотят полностью насладиться историческим достижением