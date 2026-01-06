18-кратный чемпион страны нацелился на футболиста киевского Динамо

Титулованный румынский клуб, 18-кратный чемпион национального первенства – «Динамо» Бухарест – нацелилось на форварда киевского «Динамо» Владислава Бленуце.

О потенциальном переходе румынского футболиста рассказал президент клуба из Бухареста Андрей Николеску:

«Переход осложняется тем, что Бленуце в этом сезоне уже играл за две команды (согласно регламенту ФИФА игрок не имеет права выступать за три команды в одном сезоне – прим).

Когда у нас будет принципиальная договоренность с ФИФА, будет легче найти решение о переходе Владислава из киевского «Динамо».

На данном этапе полноценный трансфер Бленуце достаточно дорогостоящий для нас, поэтому сначала мы хотим его арендовать. Причем, не только на этот сезон, но еще и на следующий.

Потому что за четыре месяца будет очень сложно принять окончательное решение о целесообразности такого трансфера», – сообщил Николеску в эфире «Prima Sport 1».