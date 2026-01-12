12 января на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда в прошлом сезоне достигла дна - по крайней мере, болельщикам очень хочется на это надеяться. Ведь дошло до того, что от вылета отделяло буквально одно место в итоговой таблице и, главное, всего одно очко - набрали 42, а в Сегунду вылетел новичок, Леганес, с 41-м.

Сейчас есть определенные положительные моменты. Обсуждается возвращение в родной клуб Серхио Рамоса, уже как инвестора, что готов принести 400 миллионов - это бы нивелировало угрозу финансового краха. Новый наставник, Матиас Алмейда, достаточно бодро начинал, чего стоит унижение Барселоны со счетом 4-1. Правда, потом результаты упали, и в кубке вылетели от Алавеса. Более того, в прошлом туре, уже в январе, дома проиграли Леванте, и как: новичок-аутсайдер оформил итоговые 3:0 в свою пользу на этом же стадионе!

Сельта

Клуб сам долгое время балансировал на грани вылета. Не упасть в Сегунду помогали регулярные смены наставников - нынешний, Хиральдес, появился на посту два года назад в таких же обстоятельствах, а в 2024/2025 уже поднял на 7-е место!

Такой результат позволил вернуться наконец-то в Лигу Европы. И там испанцы не потерялись: на данный момент, после шести туров, у них девять очков, и очень неплохие шансы на выход в плей-офф. При этом, в отличие от последней такой попытки, это не аукнулось в Примере. Точнее, был тяжелый старт, когда долго не могли выиграть. Но его преодолели, и 4:1 с Валенсией, которыми начали нынешний гол, стали уже шестой победой. Так что перед началом тура удавалось идти седьмыми, повторяя итоговый результат предыдущей темпорады!

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают шансы пары как равные. Но сейчас явно бодрее выглядят гости - ставим на то, что они тут сумеют выиграть, применяя фору 0 (коэффициент - 1,9).