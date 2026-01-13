Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Исход матча Севилья – Сельта решился благодаря пенальти на 88-й мин
Чемпионат Испании
Севилья
12.01.2026 22:00 – FT 0 : 1
Сельта
Испания
13 января 2026, 00:35 | Обновлено 13 января 2026, 00:54
ВИДЕО. Исход матча Севилья – Сельта решился благодаря пенальти на 88-й мин

Кельты переиграли соперников со счетом 1:0, 11-метровый реализовал Маркос Алонсо

ВИДЕО. Исход матча Севилья – Сельта решился благодаря пенальти на 88-й мин
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января Сельта на выезде переиграла Севилью в матче 19-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Рамон Санчес Писхуан и завершилась со счетом 1:0 в пользу кельтов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол был забил в конце поединка – на 88-й минуте пенальти реализовал Маркос Алонсо.

В таблице чемпионата Испании Сельта с 29 очками занимает седьмое место. У Севильи 20 пунктов и 14-я позиция.

Топ-7 Ла Лиги: Барселона (49), Реал (45), Вильярреал (41), Атлетико (38), Эспаньол (34), Бетис (29), Сельта (29).

Ла Лига 2025/26. 19-й тур, 12 января

Севилья – Сельта – 0:1

Голы: Маркос Алонсо, 88 (пен.)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 19 16 1 2 53 - 20 18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 49
2 Реал Мадрид 19 14 3 2 41 - 17 17.01.26 15:00 Реал Мадрид - Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37 - 17 17.01.26 22:00 Бетис - Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал 41
4 Атлетико Мадрид 19 11 5 3 34 - 17 18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23 - 20 16.01.26 22:00 Эспаньол - Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано 34
6 Бетис 19 7 8 4 31 - 25 17.01.26 22:00 Бетис - Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона 29
7 Сельта 19 7 8 4 25 - 20 18.01.26 19:30 Сельта - Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта 29
8 Атлетик Бильбао 19 7 3 9 17 - 25 17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид 24
9 Эльче 19 5 8 6 25 - 24 19.01.26 22:00 Эльче - Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16 - 22 18.01.26 19:30 Сельта - Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24 - 27 18.01.26 22:00 Реал Сосьедад - Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15 - 25 18.01.26 15:00 Хетафе - Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе 21
13 Жирона 19 5 6 8 18 - 34 16.01.26 22:00 Эспаньол - Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона 21
14 Севилья 19 6 2 11 24 - 30 19.01.26 22:00 Эльче - Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18 - 22 17.01.26 19:30 Осасуна - Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте 19
16 Алавес 19 5 4 10 16 - 24 18.01.26 17:15 Атлетико Мадрид - Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21 - 28 17.01.26 17:15 Мальорка - Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18 - 31 18.01.26 15:00 Хетафе - Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья 17
19 Леванте 18 3 5 10 21 - 30 17.01.26 15:00 Реал Мадрид - Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9 - 28 17.01.26 19:30 Осасуна - Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка 13
Полная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Сельта).
По теме:
Ліверпуль – Барнслі – 4:1. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор
Ливерпуль переиграл Барнсли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Дженоа – Кальяри – 3:0. Как Малиновский отдал ассист. Видео голов и обзор
видео голов и обзор Сельта Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу пенальти Маркос Алонсо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
