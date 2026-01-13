ВИДЕО. Исход матча Севилья – Сельта решился благодаря пенальти на 88-й мин

12 января Сельта на выезде переиграла Севилью в матче 19-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Рамон Санчес Писхуан и завершилась со счетом 1:0 в пользу кельтов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол был забил в конце поединка – на 88-й минуте пенальти реализовал Маркос Алонсо.

В таблице чемпионата Испании Сельта с 29 очками занимает седьмое место. У Севильи 20 пунктов и 14-я позиция.

Топ-7 Ла Лиги: Барселона (49), Реал (45), Вильярреал (41), Атлетико (38), Эспаньол (34), Бетис (29), Сельта (29).

Ла Лига 2025/26. 19-й тур, 12 января

Севилья – Сельта – 0:1

Голы: Маркос Алонсо, 88 (пен.)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Ла Лиги 2025/26