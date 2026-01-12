Л. Киченок стартовала в Аделаиде с американкой, с которой не играла с 2019

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в трех сетах переиграли «нейтральный» тандем Ирина Хромочева / Александра Панова за 1 час и 32 минуты.

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Ирина Хромачева / Александра Панова – 4:6, 6:4, [10:6]

Это была первая встреча дуэтов. Киченок впервые с 2019 года сыграла в одной паре с Кравчки.

В четвертьфинале пятисотника Людмила и Дезире поборются против первого сеяного дуэта Се Шувэй / Алена Остапенко. На прошлой неделей Людмила проиграла Се Шувэй и Остапенко в полуфинале Брисбена, когда выступала вместе со своей сестрой Надеждой.