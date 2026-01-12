Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок стартовала в Аделаиде с американкой, с которой не играла с 2019
WTA
12 января 2026, 12:52 |
279
0

Л. Киченок стартовала в Аделаиде с американкой, с которой не играла с 2019

Украинка вместе с Дезире Кравчик переиграла Ирину Хромачеву и Александру Панову

12 января 2026, 12:52 |
279
0
Л. Киченок стартовала в Аделаиде с американкой, с которой не играла с 2019
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в трех сетах переиграли «нейтральный» тандем Ирина Хромочева / Александра Панова за 1 час и 32 минуты.

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Ирина Хромачева / Александра Панова – 4:6, 6:4, [10:6]

Это была первая встреча дуэтов. Киченок впервые с 2019 года сыграла в одной паре с Кравчки.

В четвертьфинале пятисотника Людмила и Дезире поборются против первого сеяного дуэта Се Шувэй / Алена Остапенко. На прошлой неделей Людмила проиграла Се Шувэй и Остапенко в полуфинале Брисбена, когда выступала вместе со своей сестрой Надеждой.

По теме:
Ястремская получила новую соперницу в 1-м раунде турнира WTA 500 в Аделаиде
Определена первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Аделаиде
Костюк снялась с турнира в Аделаиде. Пятисотник также пропустит Пегула
Людмила Киченок Дезире Кравчик Ирина Хромачева Александра Панова WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11 января 2026, 23:35 0
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Суперкубка Испании

Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Футбол | 12 января 2026, 07:05 12
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны

Филимонов поддерживает войну путина

Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта
Теннис | 12.01.2026, 09:22
Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта
Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12.01.2026, 06:55
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 4
Бокс
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем