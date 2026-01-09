Сестры Киченок проиграли первым сеяным в полуфинале пятисотника в Брисбене

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В полуфинале украинки в двух сетах проиграли первым сеяным Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Алене Остапенко (Латвия) за 1 час и 19 минут.

WTA 500 Брисбен. Пары. Хард, 1/2 финала

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Алена Остапенко (Латвия) [1] – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 6:2, 6:4

Киченок провели первое очное противостояние против Се Шувэй и Остапенко.

Людмила и Надежда на кортах Брисбена успели пройти дуэты Мию Като / Фаннии Штоллар и Ирина Хромачева / Александра Панова. Сестры Киченок впервые с мая 2025 года сыграли в одной паре.

Се Шувэй и Остапенко в финале австралийского пятисотника поборются против Кристины Букши и Эллен Перес, которые посеяны под третьим номером.

