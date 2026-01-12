Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Швеции.

По информации Игоря Цыганыка, наставник главной команды страны Сергей Ребров не планирует возвращать в команду вингера Андрея Ярмоленко. Вполне возможно, что легенда «Динамо» не будет играть в официальных матчах за «сине-желтых».

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.

В этом сезоне вингер провел 10 матчей в чемпионате Украины по футболу, где забил два гола.