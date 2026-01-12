Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Чемпионат мира
12 января 2026, 06:30 |
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины

Вингера не будут вызывать на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026

Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
УАФ. Андрея Ярмоленко

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Швеции.

По информации Игоря Цыганыка, наставник главной команды страны Сергей Ребров не планирует возвращать в команду вингера Андрея Ярмоленко. Вполне возможно, что легенда «Динамо» не будет играть в официальных матчах за «сине-желтых».

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.

В этом сезоне вингер провел 10 матчей в чемпионате Украины по футболу, где забил два гола.

По теме:
Легенду Шахтера обокрали во время матча сборной Украины по футболу
Рекордсмен УПЛ высказался о желании играть за сборную другой страны
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Олег Дулуб Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Циганик
