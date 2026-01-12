Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Вингера не будут вызывать на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026
26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Швеции.
По информации Игоря Цыганыка, наставник главной команды страны Сергей Ребров не планирует возвращать в команду вингера Андрея Ярмоленко. Вполне возможно, что легенда «Динамо» не будет играть в официальных матчах за «сине-желтых».
Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.
В этом сезоне вингер провел 10 матчей в чемпионате Украины по футболу, где забил два гола.
