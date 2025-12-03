Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реброва призвали вызвать в сборную легенду украинского футбола
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 21:17 |
Реброва призвали вызвать в сборную легенду украинского футбола

Дулуб считает, что команде понадобятся лидерские качества Ярмоленко

Реброва призвали вызвать в сборную легенду украинского футбола
УАФ. Андрея Ярмоленко

Известный тренер Олег Дулуб прокомментировал возможное возвращение легенды «Динамо» Андрея Ярмоленко в национальную сборную Украины.

«Надо понимать, что подобные матчи всегда держатся на лидерах команды. Если говорить о его лидерских качествах – они бесспорны. Такие футболисты, как Ярмоленко, особенно важны в поединках, где решается судьба сборной, а порой и судьба страны», – подчеркнул Дулуб.

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.

По теме:
Буяльский, Попов, Ярмоленко. Динамо рассказало о всех травмированных
Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026. Текстовая трансляция
Жеребьевка ЧМ-2026. Соперники для сборной Украины. Смотреть онлайн LIVE
Олег Дулуб Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Брутальный футбол
