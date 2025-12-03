Реброва призвали вызвать в сборную легенду украинского футбола
Дулуб считает, что команде понадобятся лидерские качества Ярмоленко
Известный тренер Олег Дулуб прокомментировал возможное возвращение легенды «Динамо» Андрея Ярмоленко в национальную сборную Украины.
«Надо понимать, что подобные матчи всегда держатся на лидерах команды. Если говорить о его лидерских качествах – они бесспорны. Такие футболисты, как Ярмоленко, особенно важны в поединках, где решается судьба сборной, а порой и судьба страны», – подчеркнул Дулуб.
Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.
