Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена Забарного отметилась новой огненной фотосессией
09 января 2026, 02:25 |
Ангелина Забарная задала мощный месседж

Instagram. Ангелина Забарная

Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – опубликовала новый фотосет в Instagram, который привлек внимание не только эффектной эстетикой, но и сильным смысловым посылом.

На снимках Забарная позирует в черном костюме с акцентом на силуэт и линии тела, демонстрируя сдержанную, уверенную и очень чувственную сексуальность.

Однако ключевым в публикации стал текст. Ангелина откровенно говорит о привычке быть «удобной», навязанной с детства, и подчеркивает важность умения говорить «нет», слышать себя и защищать личные границы – даже если это кому-то не нравится.

Фотосет становится визуальным продолжением этой идеи: сексуальность здесь – не провокация, а проявление самоуважения и внутренней свободы. Подписчики активно поддержали жену футболиста, отметив искренность и силу ее послания.

фото Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ сборная Украины по футболу девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Перець
Ескорт у всій красі 
