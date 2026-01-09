ФОТО. Жена Забарного отметилась новой огненной фотосессией
Ангелина Забарная задала мощный месседж
Жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – опубликовала новый фотосет в Instagram, который привлек внимание не только эффектной эстетикой, но и сильным смысловым посылом.
На снимках Забарная позирует в черном костюме с акцентом на силуэт и линии тела, демонстрируя сдержанную, уверенную и очень чувственную сексуальность.
Однако ключевым в публикации стал текст. Ангелина откровенно говорит о привычке быть «удобной», навязанной с детства, и подчеркивает важность умения говорить «нет», слышать себя и защищать личные границы – даже если это кому-то не нравится.
Фотосет становится визуальным продолжением этой идеи: сексуальность здесь – не провокация, а проявление самоуважения и внутренней свободы. Подписчики активно поддержали жену футболиста, отметив искренность и силу ее послания.
