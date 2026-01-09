Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
09 января 2026, 02:03 | Обновлено 09 января 2026, 02:04
Скандал в дерби: Симеоне впервые прокомментировал стычку с Винисиусом

Тренер Матрасников ответил на обвинение в провокациях

Скандал в дерби: Симеоне впервые прокомментировал стычку с Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал инцидент с форвардом «Реала» (1:2) в рамках полуфинального поединка Суперкубка Испании. До этого в прессе обсуждали информацию о том, что аргентинец неоднократно пытался вывести из равновесия вингера «бланкос» Винисиуса Жуниора.

«Мне нечего добавить. Все, что случается в пылу игры, должно там и оставаться – так нас приучали еще с малых лет. Никаких подробностей. По поводу стычки? Совершенно не помню, у меня очень плохая память на такие вещи», – заявил Симеоне.

В решающей схватке турнира 11 января сойдутся «Барселона» и мадридский «Реал». На данный момент титул принадлежит «Барселоне». В финальном матче 2025 года каталонский клуб одержал уверенную победу над «Реалом» со счетом 5:2.

Диего Симеоне Атлетико Мадрид Винисиус Жуниор Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Барселона Атлетико - Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: Yahoo Sports
