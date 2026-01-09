Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дважды обратился к бразильскому вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору перед полуфинальным матчем Суперкубка Испании, который завершился со счетом 2:1 в пользу «сливочных».

Журналисты издания COPE по губам расшифровали, что сказал коуч бразильцу.

Во время первого тайма Симеоне крикнул: «Вини, Флорентино выгонит тебя. Я тебе это говорил, помнишь?».

Во втором тайме Диего снова обратился к Жуниору: «Вини, Вини, послушай толпу. Они освистывают тебя, послушай. Послушай это».

На счету Винисиуса Жуниора 26 матчей, 5 забитых мячей и 8 голевых передач в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.