  4. Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»
Испания
09 января 2026, 00:14 |
Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»

Главный тренер «Атлетико» обратился к лидеру «Реала» прямо во время игры

Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дважды обратился к бразильскому вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору перед полуфинальным матчем Суперкубка Испании, который завершился со счетом 2:1 в пользу «сливочных».

Журналисты издания COPE по губам расшифровали, что сказал коуч бразильцу.

Во время первого тайма Симеоне крикнул: «Вини, Флорентино выгонит тебя. Я тебе это говорил, помнишь?».

Во втором тайме Диего снова обратился к Жуниору: «Вини, Вини, послушай толпу. Они освистывают тебя, послушай. Послушай это».

На счету Винисиуса Жуниора 26 матчей, 5 забитых мячей и 8 голевых передач в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

По теме:
Атлетико – Реал Мадрид – 1:2. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Суперкубка Испании
Вездесущий Вальверде. Реал вышел в финал Суперкубка, обыграв Атлетико
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Атлетико - Реал Мадрид Винисиус Жуниор Диего Симеоне Флорентино Перес
Дмитрий Вус Источник: Cope
