Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
На Кубке африканских наций наступает пора решающих поединков
6 января в Марокко завершилась стадия 1/8 финала Кубка африканских наций.
Осталось 8 претендентов на титул. Определены четвертьфинальные пары, матчи пройдут 9–10 января
Четвертьфинальные пары (по сетке): Мали – Сенегал, Египет – Кот-д’Ивуар, Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия.
Поединки Кубка африканских наций проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.
Полуфиналы состоятся 14 января, а финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.
Кубок африканских наций
1/8 финала, 3–6 января 2026
- 03.01 21:00. Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2)
- 03.01 18:00. Сенегал – Судан – 3:1
- 05.01 18:00. Египет – Бенин – 3:1 (д.в.)
- 06.01 21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0
- 04.01 21:00. ЮАР – Камерун – 1:2
- 04.01 18:00. Марокко – Танзания – 1:0
- 06.01 18:00. Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)
- 05.01 21:00. Нигерия – Мозамбик – 4:0
1/4 финала, 9–10 января 2026
- 09.01 18:00. Мали – Сенегал
- 10.01 21:00. Египет – Кот-д’Ивуар
- 09.01 21:00. Камерун – Марокко
- 10.01 18:00. Алжир – Нигерия
Сетка плей-офф
Инфографика
