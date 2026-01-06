Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки

6 января в Марокко завершилась стадия 1/8 финала Кубка африканских наций.

Осталось 8 претендентов на титул. Определены четвертьфинальные пары, матчи пройдут 9–10 января

Четвертьфинальные пары (по сетке): Мали – Сенегал, Египет – Кот-д’Ивуар, Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия.

Поединки Кубка африканских наций проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

Полуфиналы состоятся 14 января, а финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 3–6 января 2026

03.01 21:00. Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2)

– Тунис – 1:1 (пен. 3:2) 03.01 18:00. Сенегал – Судан – 3:1

– Судан – 3:1 05.01 18:00. Египет – Бенин – 3:1 (д.в.)

– Бенин – 3:1 (д.в.) 06.01 21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0

– Буркина-Фасо – 3:0 04.01 21:00. ЮАР – Камерун – 1:2

– 1:2 04.01 18:00. Марокко – Танзания – 1:0

– Танзания – 1:0 06.01 18:00. Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)

– ДР Конго – 1:0 (д.в.) 05.01 21:00. Нигерия – Мозамбик – 4:0

1/4 финала, 9–10 января 2026

09.01 18:00. Мали – Сенегал

10.01 21:00. Египет – Кот-д’Ивуар

09.01 21:00. Камерун – Марокко

10.01 18:00. Алжир – Нигерия

Сетка плей-офф

