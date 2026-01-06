Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок африканских наций
06 января 2026, 23:32 | Обновлено 06 января 2026, 23:42
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки

На Кубке африканских наций наступает пора решающих поединков

06 января 2026, 23:32 | Обновлено 06 января 2026, 23:42
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
CAF

6 января в Марокко завершилась стадия 1/8 финала Кубка африканских наций.

Осталось 8 претендентов на титул. Определены четвертьфинальные пары, матчи пройдут 9–10 января

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Четвертьфинальные пары (по сетке): Мали – Сенегал, Египет – Кот-д’Ивуар, Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия.

Поединки Кубка африканских наций проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

Полуфиналы состоятся 14 января, а финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 3–6 января 2026

  • 03.01 21:00. Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2)
  • 03.01 18:00. Сенегал – Судан – 3:1
  • 05.01 18:00. Египет – Бенин – 3:1 (д.в.)
  • 06.01 21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0
  • 04.01 21:00. ЮАР – Камерун – 1:2
  • 04.01 18:00. Марокко – Танзания – 1:0
  • 06.01 18:00. Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)
  • 05.01 21:00. Нигерия – Мозамбик – 4:0

1/4 финала, 9–10 января 2026

  • 09.01 18:00. Мали – Сенегал
  • 10.01 21:00. Египет – Кот-д’Ивуар
  • 09.01 21:00. Камерун – Марокко
  • 10.01 18:00. Алжир – Нигерия

Сетка плей-офф

Инфографика

Кубок африканских наций
