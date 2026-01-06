Гол на 119-й минуте. Алжир и ДР Конго провели драматичный матч 1/8 финала

Вечером 6 января состоялся матч плей-офф Кубка африканских наций между Алжиром и ДР Конго.

Основное время встречи 1/8 финала завершилось без голов, а судьба противостояния решилаcь в дополнительное время.

Победный гол для Алжира на 119-й минуте забил Адиль Бульбина, воспользовавшись передачей Рамиза Зерруки.

Лидер атаки Алжира Рияд Марез провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

Алжир пробивается в четвертьфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией (10 января в Марракеше).

В других четвертьфиналах сыграют Мали – Сенегал, Камерун – Марокко, а соперником Египта станет победитель пары Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 6 января 2026, Рабат (Марокко)

Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)

Гол: Адиль Бульбина, 119

