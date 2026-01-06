Гол на 119-й минуте. Алжир и ДР Конго провели драматичный матч 1/8 финала
Сборная Алжира с Риядом Марезом вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Вечером 6 января состоялся матч плей-офф Кубка африканских наций между Алжиром и ДР Конго.
Основное время встречи 1/8 финала завершилось без голов, а судьба противостояния решилаcь в дополнительное время.
Победный гол для Алжира на 119-й минуте забил Адиль Бульбина, воспользовавшись передачей Рамиза Зерруки.
Лидер атаки Алжира Рияд Марез провел на поле 70 минут, после чего был заменен.
Алжир пробивается в четвертьфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией (10 января в Марракеше).
В других четвертьфиналах сыграют Мали – Сенегал, Камерун – Марокко, а соперником Египта станет победитель пары Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо.
Кубок африканских наций
1/8 финала, 6 января 2026, Рабат (Марокко)
Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)
Гол: Адиль Бульбина, 119
Видео гола и обзор матча
Сетка плей-офф
