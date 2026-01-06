Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол на 119-й минуте. Алжир и ДР Конго провели драматичный матч 1/8 финала
06 января 2026, 20:43 | Обновлено 06 января 2026, 21:57
Гол на 119-й минуте. Алжир и ДР Конго провели драматичный матч 1/8 финала

Сборная Алжира с Риядом Марезом вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 января состоялся матч плей-офф Кубка африканских наций между Алжиром и ДР Конго.

Основное время встречи 1/8 финала завершилось без голов, а судьба противостояния решилаcь в дополнительное время.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол для Алжира на 119-й минуте забил Адиль Бульбина, воспользовавшись передачей Рамиза Зерруки.

Лидер атаки Алжира Рияд Марез провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

Алжир пробивается в четвертьфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией (10 января в Марракеше).

В других четвертьфиналах сыграют Мали – Сенегал, Камерун – Марокко, а соперником Египта станет победитель пары Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 6 января 2026, Рабат (Марокко)

Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)

Гол: Адиль Бульбина, 119

Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.) Как забили в конце овертайма. Видео гола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
