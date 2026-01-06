Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.) Как забили в конце овертайма. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций
Вечером 6 января состоялся матч плей-офф Кубка африканских наций между Алжиром и ДР Конго.
Основное время встречи 1/8 финала завершилось без голов, а судьба противостояния решилаcь в дополнительное время.
Победный гол для Алжира на 119-й минуте забил Адиль Бульбина, воспользовавшись передачей Рамиза Зерруки.
Лидер атаки Алжира Рияд Марез провел на поле 70 минут, после чего был заменен.
Кубок африканских наций
1/8 финала, 6 января 2026, Рабат (Марокко)
Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)
Гол: Адиль Бульбина, 119
Видео гола и обзор матча
События матча
