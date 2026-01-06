Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.) Как забили в конце овертайма. Видео гола
Кубок Африки
Алжир
06.01.2026 18:00 – FT 1 : 0
ДР Конго
Кубок африканских наций
06 января 2026, 21:53 | Обновлено 06 января 2026, 21:57
51
0

Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.) Как забили в конце овертайма. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций

Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.) Как забили в конце овертайма. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 января состоялся матч плей-офф Кубка африканских наций между Алжиром и ДР Конго.

Основное время встречи 1/8 финала завершилось без голов, а судьба противостояния решилаcь в дополнительное время.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол для Алжира на 119-й минуте забил Адиль Бульбина, воспользовавшись передачей Рамиза Зерруки.

Лидер атаки Алжира Рияд Марез провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 6 января 2026, Рабат (Марокко)

Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)

Гол: Адиль Бульбина, 119

Видео гола и обзор матча

События матча

119’
ГОЛ ! Мяч забил Adel Boulebina (Алжир).
ВИДЕО. Вышел, забил и ушел. Довбик получил травму в матче Ромы против Лечче
Песня канареек. Определен второй финалист Суперкубка Турции
Лечче – Рома – 0:2. Довбик забил и травмировался. Видео голов и обзор матча
сборная Алжира по футболу сборная ДР Конго по футболу Рияд Марез видео голов и обзор Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
