  4. Алжир – ДР Конго. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Кубок Африки
Алжир
06.01.2026 18:00 - : -
ДР Конго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
24
0

Алжир – ДР Конго. Прогноз, анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций

Поединок состоится 6 января в 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

6 января на Стад Принс Мули Хассан пройдет матч 1/8 финала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Алжира и ДР Конго. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Алжир

Команда сейчас продолжает подготовку к возвращению на чемпионат мира - в квалификации она уверенно выиграла свою группу, где было восемь побед в десяти матчах и только одно поражение. В принципе, не уступали футболисты и в других турнирах 2025-го года, на Чемпионате Африканских Наций и Арабском кубке. Но вылетали из-за неумения выигрывать серии пенальти, причем оба раза все заканчивалось в первом же матче на вылет.

На КАН получилось стартовать максимально уверенно. Судану забили уже в первой атаке, а в итоге оставшегося в меньшинстве соперника разгромили. Потом была минимальная победа с Буркина-Фасо за счет гола Мареза с пенальти. И, решив любые вопросы о выходе в плей-офф, все равно солидно, 3:1, обыграли и Экваториальную Гвинею - все свои голы забили уже к 32-й минуте.

ДР Конго

Сборная котируется явно пониже своего соперника. Но сейчас она в отличной форме. Прежде всего, это проявилось в отборе на чемпионат мира. Спор за первое место в своей группе футболисты тогда все же проиграли Сенегалу. Но набрали 22 очка, что позволило отправиться в плей-офф для лучших вторых. Там получилось обыграть Камерун (1:0 в основное время) и Нигерию (по пенальти после 1:1).

Отлично смотрелись подопечные Десабра и на КАН. Ранний гол Бонгонда позволил начать с минимальной победы над Бенином. А ничья с сильным Сенегалом гарантировали выход в плей-офф. И, возможно, расслабившись, конголезцы устроили разгром 3:0 для скромной Ботсваны. Но все равно по жребию попали сразу на очень сильного противника.

Статистика личных встреч

Этому противнику алжирцы ни разу пока что не проигрывали: в пяти проведенных матчах у них три ничьи и две победы, в том числе в крайнем поединке 2022-го года.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.15 для Алжира и 4.00 для ДР Конго. А какой прогноз выбрать – решат тебя. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть и не безоговорочным, нынешних номинальных хозяев. Но вряд ли этот важный поединок будет зрелищным - ждем тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Алжир
6 января 2026 -
18:00
ДР Конго
Тотал меньше 2.0 1.95
сборная Алжира по футболу сборная ДР Конго по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
