Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алжир – ДР Конго. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Алжир
06.01.2026 18:00 - : -
ДР Конго
Кубок африканских наций
06 января 2026, 11:23 | Обновлено 06 января 2026, 11:29
Алжир – ДР Конго. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Алжира

6 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Алжир и ДР Конго играют на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском городе Рабат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Алжира заняла в группе E 1-е место, набрав 9 очков и оставив позади команды Буркина-Фасо (1:0), Судана (3:0) и Экваториальной Гвинеи (3:1).

Команда ДР Конго пробилась в плей-офф с 2-й позиции группы D (7 очков) благодаря победам над Бенином (1:0) и Ботсваной (3:0), а также ничьей с Сенегалом (1:1)

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Алжир – ДР Конго
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

смотреть онлайн Кубок африканских наций сборная Алжира по футболу сборная ДР Конго по футболу
