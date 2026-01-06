6 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Алжир и ДР Конго играют на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском городе Рабат.

Сборная Алжира заняла в группе E 1-е место, набрав 9 очков и оставив позади команды Буркина-Фасо (1:0), Судана (3:0) и Экваториальной Гвинеи (3:1).

Команда ДР Конго пробилась в плей-офф с 2-й позиции группы D (7 очков) благодаря победам над Бенином (1:0) и Ботсваной (3:0), а также ничьей с Сенегалом (1:1)

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Алжир – ДР Конго. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.