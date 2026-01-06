Алжир – ДР Конго. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
6 декабря в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/8 финала Алжир и ДР Конго играют на арене Stade Prince Moulay Hassan в марокканском городе Рабат.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Алжира заняла в группе E 1-е место, набрав 9 очков и оставив позади команды Буркина-Фасо (1:0), Судана (3:0) и Экваториальной Гвинеи (3:1).
Команда ДР Конго пробилась в плей-офф с 2-й позиции группы D (7 очков) благодаря победам над Бенином (1:0) и Ботсваной (3:0), а также ничьей с Сенегалом (1:1)
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Алжир – ДР Конго. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рубен Аморим работал с красными дьяволами с ноября 2024 года
В Лиссабон может перебраться Довбик