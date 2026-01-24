Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самба ДИАЛЛО: «Мы хотели передать настрой. Это помогло Сенегалу выиграть»
Кубок африканских наций
24 января 2026, 03:23 | Обновлено 24 января 2026, 03:37
66
0

Самба ДИАЛЛО: «Мы хотели передать настрой. Это помогло Сенегалу выиграть»

Легионер Динамо поделился эмоциями от Кубка африканских наций

24 января 2026, 03:23 | Обновлено 24 января 2026, 03:37
66
0
Самба ДИАЛЛО: «Мы хотели передать настрой. Это помогло Сенегалу выиграть»
ФК Динамо. Самба Диалло

Легионер «Динамо» Самба Диалло поделился эмоциями от победы сборной Сенегала на Кубке африканских наций:

«Мы с Алиу Тиаре прошли почти все молодежные сборные, и те ребята, которые сейчас играют за национальную сборную. Это наши друзья, мы их хорошо знаем. Мы хотели передать им наше настроение, дополнительно поддержать их. Надеемся, что это также помогло им победить.

Кто раньше дебютирует в сборной? Не могу определиться, трудно сказать. Может, буду я, а может, и Алиу. Возможно, дебютируем вместе. Но все в руках Бога, и все зависит только от нас, от того, как усердно мы будем работать, как будем себя показывать. А дальше пусть Бог поможет нам».

По теме:
ФОТО. «Самый приятный сюрприз». Квиткова тронула Бражко в день рождения
Бывший тренер Динамо экстренно госпитализирован в больницу
Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25
Самба Диалло Динамо Киев Кубок африканских наций сборная Сенегала по футболу Алиу Тиаре
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
Футбол | 24 января 2026, 01:32 0
45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион
45 миллионов евро. Украинского игрока хочет купить 25-кратный чемпион

Батагов заинтересовал «Галатасарай»

Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Биатлон | 23 января 2026, 20:33 18
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ

Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно устроили битву за первое место

Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Бокс | 23.01.2026, 07:33
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Футбол | 23.01.2026, 07:54
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Футбол | 23.01.2026, 09:11
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
23.01.2026, 04:55
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 3
Футбол
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем