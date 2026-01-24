Самба ДИАЛЛО: «Мы хотели передать настрой. Это помогло Сенегалу выиграть»

Легионер «Динамо» Самба Диалло поделился эмоциями от победы сборной Сенегала на Кубке африканских наций:

«Мы с Алиу Тиаре прошли почти все молодежные сборные, и те ребята, которые сейчас играют за национальную сборную. Это наши друзья, мы их хорошо знаем. Мы хотели передать им наше настроение, дополнительно поддержать их. Надеемся, что это также помогло им победить.

Кто раньше дебютирует в сборной? Не могу определиться, трудно сказать. Может, буду я, а может, и Алиу. Возможно, дебютируем вместе. Но все в руках Бога, и все зависит только от нас, от того, как усердно мы будем работать, как будем себя показывать. А дальше пусть Бог поможет нам».