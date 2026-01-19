Праздник для львов. Сенегал взял 2-й трофей КАН: историческая таблица
В финале Кубка африканских наций Сенегал в овертайме обыграл Марокко
Вечером 18 января прошел финальный матч Кубка африканских наций.
Сборная Сенегала в овертайме переиграла команду Марокко (1:0 д.в.) на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
Скандал произошел после 90 минут игры. В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко. Сенегальские футболисты протестовали против решения судей и даже хотели покинуть поле. Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.
Затем Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру. На 90+24 минуте Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы.
Сенегал в овертайме забил победный мяч в финале КАН, отличился Пап Алассан Гуйе на 94-й минуте. Этот гол стал единственным в матче (1:0).
Это второй трофей КАН для сборной Сенегала, первая раз Львы Теранги выиграли турнир в 2021 году.
Количество титулов КАН: Египет (7), Камерун (5), Гана (4), Нигерия, Кот-д'Ивуар (по 3), Сенегал, Алжир, ДР Конго (по 2), Замбия, Тунис, Марокко, Судан, ЮАР, Эфиопия, Конго (по 1).
🏆 Кубок африканских наций. Финал
Рабат (Марокко), 18 января 2026
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.)
Гол: Пап Алассан Гуйе, 94
Незабитый пенальти: Браим Диас, 90+24 (Марокко)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
