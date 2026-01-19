Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Праздник для львов. Сенегал взял 2-й трофей КАН: историческая таблица
Кубок африканских наций
Праздник для львов. Сенегал взял 2-й трофей КАН: историческая таблица

В финале Кубка африканских наций Сенегал в овертайме обыграл Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 января прошел финальный матч Кубка африканских наций.

Сборная Сенегала в овертайме переиграла команду Марокко (1:0 д.в.) на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Скандал произошел после 90 минут игры. В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко. Сенегальские футболисты протестовали против решения судей и даже хотели покинуть поле. Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.

Затем Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру. На 90+24 минуте Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы.

Сенегал в овертайме забил победный мяч в финале КАН, отличился Пап Алассан Гуйе на 94-й минуте. Этот гол стал единственным в матче (1:0).

Это второй трофей КАН для сборной Сенегала, первая раз Львы Теранги выиграли турнир в 2021 году.

Количество титулов КАН: Египет (7), Камерун (5), Гана (4), Нигерия, Кот-д'Ивуар (по 3), Сенегал, Алжир, ДР Конго (по 2), Замбия, Тунис, Марокко, Судан, ЮАР, Эфиопия, Конго (по 1).

🏆 Кубок африканских наций. Финал

Рабат (Марокко), 18 января 2026

Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.)

Гол: Пап Алассан Гуйе, 94

Незабитый пенальти: Браим Диас, 90+24 (Марокко)

Сетка плей-офф

Все финалы Кубка африканских наций

Достижения сборных в Кубке африканских наций

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Награждение сборной Сенегала

сборная Марокко по футболу пенальти сборная Сенегала по футболу скандал Садио Мане видео голов и обзор Ашраф Хакими Браим Диас Пап Алассан Гуйе Кубок африканских наций статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
