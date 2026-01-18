Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Кубок Африки
Сенегал
18.01.2026 21:00 – FT 1 : 0
Марокко
Кубок африканских наций
18 января 2026, 23:59 | Обновлено 19 января 2026, 00:14
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор

Смотрите 18 января в 21:00 финальный поединок Кубка африканских наций

Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в 21:00 прошел финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко играли на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Скандал произошел после 90 минут. В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко. Сенегальские футболисты протестовали против решения судей и даже хотели покинуть поле. Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.

Затем Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру. На 90+24 минуте Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы.

Сенегал в овертайме забил победный мяч в финале КАН, отличился Пап Алассан Гуйе, 94 мин. Этот гол стал единственным в матче (1:0).

🏆 Кубок африканских наций. Финал

Рабат (Марокко), 18 января 2026

Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.)

Гол: Пап Алассан Гуйе, 94

Незабитый пенальти: Браим Диас, 90+24 (Марокко)

События матча

94’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Сенегал).
Реал Сосьедад – Барселона – 2:1. Фиаско каталонцев. Видео голов и обзор
Невероятный камбек Словении и легкая победа Дании. Результаты ЧЕ-2026
ВИДЕО. Барселона наконец-то забила Реалу Сосьедад, но сразу же пропустила
сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу Садио Мане Ашраф Хакими Кубок африканских наций видео голов и обзор Браим Диас пенальти скандал Пап Алассан Гуйе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
