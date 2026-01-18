18 января в 21:00 прошел финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко играли на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Скандал произошел после 90 минут. В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко. Сенегальские футболисты протестовали против решения судей и даже хотели покинуть поле. Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.

Затем Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру. На 90+24 минуте Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы.

Сенегал в овертайме забил победный мяч в финале КАН, отличился Пап Алассан Гуйе, 94 мин. Этот гол стал единственным в матче (1:0).

🏆 Кубок африканских наций. Финал

Рабат (Марокко), 18 января 2026

Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.)

Гол: Пап Алассан Гуйе, 94

Незабитый пенальти: Браим Диас, 90+24 (Марокко)

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Фотогалерея