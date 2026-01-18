Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
18 января в 21:00 прошел финальный матч Кубка африканских наций.
Сенегал и Марокко играли на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
Скандал произошел после 90 минут. В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко. Сенегальские футболисты протестовали против решения судей и даже хотели покинуть поле. Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.
Затем Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру. На 90+24 минуте Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы.
Сенегал в овертайме забил победный мяч в финале КАН, отличился Пап Алассан Гуйе, 94 мин. Этот гол стал единственным в матче (1:0).
🏆 Кубок африканских наций. Финал
Рабат (Марокко), 18 января 2026
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.)
Гол: Пап Алассан Гуйе, 94
Незабитый пенальти: Браим Диас, 90+24 (Марокко)
