ВИДЕО. Сенегал вышел вперед в овертайме финала КАН против Марокко

18 января в 21:00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

В овертайме команда Сенегала вышла вперед (1:0).

Пап Алассан Гуйе забил гол на 94-й минуте.

