Кубок африканских наций18 января 2026, 23:34 | Обновлено 18 января 2026, 23:37
ВИДЕО. Сенегал вышел вперед в овертайме финала КАН против Марокко
Решающий матч в марокканском городе Рабат имеет скандальный характер
18 января 2026, 23:34 | Обновлено 18 января 2026, 23:37
18 января в 21:00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.
Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В овертайме команда Сенегала вышла вперед (1:0).
Пап Алассан Гуйе забил гол на 94-й минуте.
ГОЛ! 1:0. Пап Алассан Гуйе, 94 мин
