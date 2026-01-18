Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сенегал вышел вперед в овертайме финала КАН против Марокко
Кубок африканских наций
18 января 2026, 23:34 | Обновлено 18 января 2026, 23:37
Решающий матч в марокканском городе Рабат имеет скандальный характер

Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в 21:00 проходит финальный матч Кубка африканских наций.

Сенегал и Марокко играют на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

В овертайме команда Сенегала вышла вперед (1:0).

Пап Алассан Гуйе забил гол на 94-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Пап Алассан Гуйе, 94 мин

По теме:
Реал Сосьедад – Барселона – 2:1. Фиаско каталонцев. Видео голов и обзор
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Невероятный камбек Словении и легкая победа Дании. Результаты ЧЕ-2026
сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу видео голов и обзор Кубок африканских наций Пап Алассан Гуйе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
