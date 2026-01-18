В воскресенье, 18 января, состоится финальный поединок Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Марокко. Матч пройдет в Рабате на стадионе «Stade Prince Moulay Abdallah», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Хозяева турнира в полуфинальном противостоянии встречались с Нигерией. «Атласские львы» были более нацелены на ворота соперников, но сумели вырвать путевку в финал только в серии пенальти. Сборная Сенегала в 1/2 финала с минимальным счетом одолела Египет. Сборная Марокко всего один раз выигрывала Кубок африканских наций, и произошло это в далеком 1976-м году. Сенегал также один раз выигрывал континентальное первенство – в 2022-м.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сенегал – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.