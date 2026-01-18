Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сенегал – Марокко. Текстовая трансляция матча
Кубок Африки
Сенегал
18.01.2026 21:00
Марокко
Кубок африканских наций
18 января 2026, 11:51 | Обновлено 18 января 2026, 11:52
Сенегал – Марокко. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка африканских наций

Сенегал – Марокко. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 18 января, состоится финальный поединок Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Марокко. Матч пройдет в Рабате на стадионе «Stade Prince Moulay Abdallah», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Хозяева турнира в полуфинальном противостоянии встречались с Нигерией. «Атласские львы» были более нацелены на ворота соперников, но сумели вырвать путевку в финал только в серии пенальти. Сборная Сенегала в 1/2 финала с минимальным счетом одолела Египет. Сборная Марокко всего один раз выигрывала Кубок африканских наций, и произошло это в далеком 1976-м году. Сенегал также один раз выигрывал континентальное первенство – в 2022-м.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сенегал – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Сенегал
18 января 2026 -
21:00
Марокко
