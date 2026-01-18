Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций
Кубок африканских наций
18 января 2026, 14:58
Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций

Поединок начнется 18 января в 21:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

18 января, на Кубке Африки состоится финал турнира, за трофей сразятся Сенегал и Марокко. Начало битвы запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Сенегал

«Львы Теранги» только раз в истории выигрывали континентальное первенство, но предстоящий финал станет третьим за последние четыре Кубка Африки. Всю турнирную дистанцию Сенегал прошел без поражений. На групповом этапе с одинаковым счетом 3:0 одолели Ботсвану и Бенин, а против ДР Конго, таких результатов хватило для первой строчки в квартете.

В плей-офф сначала обыграли Судан со счетом 3:1, потом справились с неуступчивыми ребятами из Мали – 1:0. Полуфинал был против «старых знакомых», сборной Египта, матч не был зрелищным, но Сенегал играл активнее и сумел вырвать победу в концовке, благодаря голу Мане – 1:0. Камара и Диао пропустят финал из-за травм, а вот Диарра и Кулибали имеют перебор желтых карточек.

Марокко

«Атласские львы» тоже брали Кубок Африки всего раз, причем делали это давно. Сейчас идеальное время взять второй титул, дошли до финала, играют дома, имеют хороший состав. У Марокканцев тоже не было поражений на этом турнире.

Команда уверенно выиграла группу, набрав 7 очков, одолели Коморские Острова – 2:0, Замбию – 3:0, а с Мали была ничья – 1:1. В плей-офф скромно обыграли Танзанию, только 1:0, а потом разобрались с Камеруном – 2:0. Нервным был полуфинал против Нигерии, где удалось выиграть только в серии пенальти, после нулевой ничьи, хотя марокканцы играли лучше соперника. Отдельно отмечу в составе Браима Диаса, он уже забил пять мячей на турнире, с большой вероятностью именно игрок Реала станет лучшим бомбардиром этого Кубка Африки. Пропустит матч из-за травмы Унахи, под вопросом Се.

Личные встречи

В очных противостояниях чаще побеждали марокканцы, они выиграли 14 раз и уступили пять, еще шесть встреч завершились вничью. Последняя встреча состоялась в прошлом году, в полуфинале Чемпионата африканских наций, тогда марокканцы выиграли серию пенальти.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.97 для Сенегала и 2.43 для Марокко. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

На кону титул лучшей команды Африки, дополнительная мотивация точно тут не нужна. Марокканцы небольшие фавориты, как не крути, их будет поддерживать домашняя публика.

Я сильно сомневаюсь в том, что игра будет результативной, судьбу встречи может решить один гол или серия пенальти. Ставлю здесь на тотал меньше 2 голов за 1,66.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
