Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025

В финальном противостоянии Кубка африканских наций встретились сборные Сенегала и Марокко.

В первом тайме соперники действовали довольно осторожно. Команды подолгу разыгрывали мяч, периодически пытаясь обострить ситуацию. До перерыва самый опасный момент состоялся возле ворот сборной Марокко. Джексон вывел «на свидание» с голкипером Ндиайе, и голкипер продемонстрировал блестящую реакцию, ногой отбив мяч.

Также был близок к успеху П.Гуйе, который в начале поединка замкнул навес с углового. Но и в том эпизоде Бону сыграл надежно. У марокканцев активными действиями выделялся Сайбари, и одну из атак своей команды он завершил ударом рядом со штангой из хорошей позиции.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, а остроты у ворот стало еще меньше. Отличный момент упустил Эль-Кааби, который замкнул прострел и не попал в ворота. На 90-й минуте снова свою реакцию продемонстрировал Бону, отбивший удар Мбайе.

События с привкусом скандальности начали развиваться в компенсированное арбитром время. Сначала после удара головой Сека мяч попал в штангу, и сенегальцы добили футбольный снаряд в ворота. Арбитр гол не засчитал, усмотрев нарушение правил со стороны Сека. А на 8-й компенсированной минуте арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота Сенегала, зафиксировав фол Диуфа в борьбе с Диасом.

Возмущению номинальных хозяев поля не было предела и они начали неистово апеллировать к арбитру, который, что естественно, менять решение не собирался. Главный тренер «львов Теранги» Пап Тиав пошел на отчаянный шаг и забрал футболистов в подтрибунное помещение. В ситуацию вмешался ветеран сборной Сенегала Садио Мане, который призвал партнеров завершить встречу.

На поле сенегальцы вернулись, а пенальти пошел исполнять Браим Диас. Сложно сказать, что в тот момент было в голове у одного из лидеров сборной Марокко, но бесхитростной паненкой он не застал врасплох голкипера.

Отметим, что с 90-й минуты на тот момент прошло без малого полчаса. Хотя за это время именно ИГРЫ было намного меньше. А в начале первого дополнительного тайма хозяев турнира ждал еще один удар: контратака сенегальцев завершилась точным ударом П.Гуйе.

В оставшееся время марокканцы пытались исправить ситуацию, но «львы Теранги» уверенно оборонялись. Только у Эн-Несири был шанс переправить мяч в ворота: он пробил головой рядом со штангой. А сенегальцы едва не удвоили преимущество, но Ш.Ндиайе чудом на добивании не попал в пустые ворота.

Сборная Сенегала выиграла матч и второй раз в своей истории стала победителем Кубка африканских наций.

Кубок африканских наций. Финал.

Сенегал – Марокко – 1:0

Гол: П.Гуйе (94)

Предупреждение: Л.Камара (24), І.Сарр (90+9, Діуф (90+10), Э.Менди (90+21), Салах-Эддин (90+21), М.Сарр (113)

Сенегал: Э.Менди, А.Менди (Сек, 77), М.Сарр, Ниакате, Диуф (Якобс, 106), Л.Камара (И.Сарр, 77), И.Гуйе, И.Ндиайе (Мбайе, 77), П.Гуе, Джексон (Ш.Ндиайе, 90+3), Мане.

Марокко: Бону, Хакими, Агерд, Масина (Эль-Ямик, 89), Мазрауи (Игаман, 98), Эззальзули, Эль Айнауи, Сайбари (Салах-Эддин, 90+4), Эль-Ханнус (Таргаллин, 80), Эль-Кааби (Эн-Несири, 80), Диас (Ахомаш, 98).

Стадион «Stade Prince Moulay Abdallah» (Рабат, Марокко)

