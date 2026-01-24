Зидан получил официальную дисквалификацию за драку

Вратарь сборной Алжира и «Гранады» Лука Зидан получил дисквалификацию на два матча после драки с Рафаэлем Оньедикой после поражения Алжира в четвертьфинале Кубка Африки-2025 (0:2 от Нигерии).

Сын легендарного Зинедина Зидана наказан за неспортивное поведение, однако это не повлияет на его участие в ЧМ-2026. Дисквалификация будет отбываться во время квалификации на следующий Кубок Африки. На мундиале Алжир попал в группу J, где соперниками будут Аргентина, Австрия и Иордания.

Ранее 27-летний голкипер Лука Зидан сменил спортивное гражданство и именно из-за этого дебютировал за сборную Алжира.