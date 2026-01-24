Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зидан получил официальную дисквалификацию за драку
24 января 2026, 02:02
Зидан получил официальную дисквалификацию за драку

Сын легендарного Зидана Лука подрался на Кубке Африки-2025

Зидан получил официальную дисквалификацию за драку
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Зидан

Вратарь сборной Алжира и «Гранады» Лука Зидан получил дисквалификацию на два матча после драки с Рафаэлем Оньедикой после поражения Алжира в четвертьфинале Кубка Африки-2025 (0:2 от Нигерии).

Сын легендарного Зинедина Зидана наказан за неспортивное поведение, однако это не повлияет на его участие в ЧМ-2026. Дисквалификация будет отбываться во время квалификации на следующий Кубок Африки. На мундиале Алжир попал в группу J, где соперниками будут Аргентина, Австрия и Иордания.

Ранее 27-летний голкипер Лука Зидан сменил спортивное гражданство и именно из-за этого дебютировал за сборную Алжира.

Зинедин Зидан сборная Алжира по футболу Лука Зидан ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Ole
