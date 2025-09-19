Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 сентября 2025, 18:51 | Обновлено 19 сентября 2025, 18:56
Зидан выбрал новую сборную. Она за пределами Европы

Сын легендарного Зизу будет выступать за Алжир

27-летний голкипер Лука Зидан сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Алжира.

ФИФА официально подтвердила на своем сайте, что вратарь "Гранады" Лука Зидан сменил спортивную национальность и теперь имеет право играть за африканскую страну.

Всю карьеру Лука Зидан провел в Испании, пройдя через молодежные команды «Реала» (2014-2019), «Расинг Сантандер», «Райо Вальекано», «Эйбар» и с июля 2024 года – «Гранаду». В сборной он играл практически за все юношеские команды Франции: 3 матча за U16, 14 за U17, 6 за U18, 6 за U19 и 1 за U20 в 2018 году.

Пока неизвестно, будет ли его рассматривать главный тренер Алжира Владимир Петкович, но у него появилась такая возможность на матчах квалификации Чемпионата мира-2026.

Алжир сыграет против Сомали (9 октября) и Уганды (14 октября).

По теме:
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Анчелотти сказал, есть ли у Неймара шанс поехать на ЧМ-2026
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Лука Зидан сборная Алжира по футболу смена гражданства ЧМ-2026 по футболу Зинедин Зидан сборная Франции по футболу Владимир Петкович
Александр Сильченко Источник: Footmercato
