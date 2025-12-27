Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
27 декабря 2025, 13:22 |
11781
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В субботу, 27 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити

Ggbet 5.25 – 4.33 – 1.57

17:00 Арсенал – Брайтон

Ggbet 1.36 – 5.25 – 7.50

19:30 Челси – Астон Вилла

Ggbet 1.83 – 3.80 – 4.10

21:45 Удинезе – Лацио

Ggbet 3.10 – 3.00 – 2.50

22:00 Нигерия – Тунис

Ggbet 2.25 – 3.00 – 3.60

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
