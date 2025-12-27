СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 27 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити
17:00 Арсенал – Брайтон
19:30 Челси – Астон Вилла
21:45 Удинезе – Лацио
22:00 Нигерия – Тунис
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С амбициозными планами вернуться в УПЛ у одесситов возникли проблемы
Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ