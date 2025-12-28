Александр ХАЦКЕВИЧ: «Усик не только в ринге лучший»

Легенда киевского Динамо Александр Хацкевич, ныне работающий в житомирском Полесье, рассказал, играет ли Александр Усик в падел.

– Александра Усика не планируете подтягивать к игре в падел?

– А он тоже играет! Мы играем друг против друга. Саша не только на ринге лучший, он пытается быть лучше и в паделе. Думаю, с практикой он будет повышать свой уровень, – сказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич оценил уровень Александра Алиева и Артема Милевского в игре в падел, подколов бывших игроков киевского Динамо.