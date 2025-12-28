Украина. Премьер лига28 декабря 2025, 13:34 |
432
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Усик не только в ринге лучший»
Специалист оценил уровень игры Усика в падел
28 декабря 2025, 13:34 |
432
0
Легенда киевского Динамо Александр Хацкевич, ныне работающий в житомирском Полесье, рассказал, играет ли Александр Усик в падел.
– Александра Усика не планируете подтягивать к игре в падел?
– А он тоже играет! Мы играем друг против друга. Саша не только на ринге лучший, он пытается быть лучше и в паделе. Думаю, с практикой он будет повышать свой уровень, – сказал Хацкевич.
Ранее Александр Хацкевич оценил уровень Александра Алиева и Артема Милевского в игре в падел, подколов бывших игроков киевского Динамо.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 декабря 2025, 08:29 0
Мэр Киева лишил Лыскун стипендии
Футбол | 27 декабря 2025, 13:22 0
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Футбол | 28.12.2025, 12:19
Футбол | 28.12.2025, 08:14
Футбол | 28.12.2025, 08:53
Комментарии 0
Популярные новости
27.12.2025, 01:45
26.12.2025, 11:19 68
27.12.2025, 09:02
27.12.2025, 09:08 6
27.12.2025, 20:06
27.12.2025, 09:29 14
27.12.2025, 18:41 7
27.12.2025, 08:33 24