28 декабря, в рамках второго тура группового раунда Кубка Африки, между собой сыграют Габон – Мозамбик. Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.

Габон

«Пантеры» ранее играли на Кубке Африки восемь раз, но дальше четвертьфинала никогда не заходили. Этот турнир команда начала с поражения от Камеруна со счетом 0:1, играли не хуже соперника, а единственный мяч пропустили в дебюте встречи.

Габон неплохо провел свою квалификацию к чемпионату мира, заняв вторую строчку в группе. Такой результат позволил сыграть в плей-офф, в полуфинале которого сборная уступила Нигерии.

Главной звездой команды считается нападающий Марселя Обамеянг, но в 36 лет сложно быть лидером коллектива в игровом плане. С группой Габону не повезло, однако, надо бороться до последнего, даже третье место дает шанс попасть в плей-офф.

Мозамбик

Сам факт участия на Кубке Африки для Мозамбика успех, ранее команда играла здесь пять раз, но никогда не проходила групповой этап. Свой путь на этом турнире команда начала с поражения от Кот-д’Ивуар со счетом 0:1, соперник смотрелся лучше, единственный мяч был забит на старте второго тайма.

В составе есть неплохие игроки, основной защитник Сандерленда Рейнилдо Мандава, можно выделить и нападающего Жени Катаму, играющего за Спортинг. Неплохо Мозамбик провел свою квалификацию к чемпионату мира, где стал третьим в своей группе, причем отстал от второй Уганды только по дополнительным показателям. Хоть команда и скромная, недооценивать этих ребят не стоит.

Личные встречи

У команд небольшая история очных противостояний, всего пять матчей, три победы на стороне Габона, раз выиграл Мозамбик, одна встреча завершилась вничью. Последняя встреча состоялась еще десять лет назад.

Прогноз

Обе команды начали с поражений от сильных соперников, предстоящий матч большая возможность набрать очки. Габон котируется фаворитом, с чем я согласен, хотя я жду сложного матча. Судьбу встречи может решить один гол, так что многое будет зависеть от реализации моментов. Поставлю здесь на чистую победу Габона за 1,9.