Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Пантеры не справились с мамбами. Гол Обамеянга не помог Габону спасти игру
28.12.2025 14:30 – FT 2 : 3
28 декабря 2025, 16:43 | Обновлено 28 декабря 2025, 16:56
236
0

Габон и Мозамбик устроили яркое шоу в КАН с пятью забитыми голами

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Мозамбика одержала волевую победу над Габоном в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад Адрар в марокканском Агадире и завершился со счетом 3:2 в пользу мамб (ядовитые змеи – талисман команды Мозамбика).

На 37-й минуте счет открыл Фейсал Бангал после передачи Жени Катаму, а через пять минут сам Катаму реализовал пенальти, удвоив преимущество своей команды (2:0).

Под занавес первого тайма знаменитый Пьер-Эмерик Обамеянг сократил отставание, вернув интригу в матч (1:2). Сразу после перерыва Мозамбик вновь увеличил преимущество, на 52-й минуте отличился Диогу Калила (3:1).

Пантеры не сдались и на 76-й минуте забили во второй раз усилиями Алекса Мукету-Муссунда (2:3), однако спасти матч им не удалось. В компенсированное время еще один гол Катаму был отменен из-за офсайда.

Мозамбик набрал 3 очка и значительно улучшил свои шансы на выход из группы, а Габон остается без зачетных баллов.

Турнирное положение в группе F: Камерун, Кот-д’Ивуар, Мозамбик (по 3 очка), Габон (0).

Группа F. 2-й тур, 28 декабря

Габон – Мозамбик – 2:3

Голы: Обамеянг, 45+5, Мукету-Муссунда, 76 – Бангал, 37, Катаму, 42 (пен), Калила, 52

