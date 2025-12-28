Пантеры не справились с мамбами. Гол Обамеянга не помог Габону спасти игру
Габон и Мозамбик устроили яркое шоу в КАН с пятью забитыми голами
Сборная Мозамбика одержала волевую победу над Габоном в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад Адрар в марокканском Агадире и завершился со счетом 3:2 в пользу мамб (ядовитые змеи – талисман команды Мозамбика).
На 37-й минуте счет открыл Фейсал Бангал после передачи Жени Катаму, а через пять минут сам Катаму реализовал пенальти, удвоив преимущество своей команды (2:0).
Под занавес первого тайма знаменитый Пьер-Эмерик Обамеянг сократил отставание, вернув интригу в матч (1:2). Сразу после перерыва Мозамбик вновь увеличил преимущество, на 52-й минуте отличился Диогу Калила (3:1).
Пантеры не сдались и на 76-й минуте забили во второй раз усилиями Алекса Мукету-Муссунда (2:3), однако спасти матч им не удалось. В компенсированное время еще один гол Катаму был отменен из-за офсайда.
Мозамбик набрал 3 очка и значительно улучшил свои шансы на выход из группы, а Габон остается без зачетных баллов.
Турнирное положение в группе F: Камерун, Кот-д’Ивуар, Мозамбик (по 3 очка), Габон (0).
Кубок африканских наций
Группа F. 2-й тур, 28 декабря
Габон – Мозамбик – 2:3
Голы: Обамеянг, 45+5, Мукету-Муссунда, 76 – Бангал, 37, Катаму, 42 (пен), Калила, 52
Турнирная таблица
