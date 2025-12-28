Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Габон – Мозамбик – 2:3. Как забил Обамеянг. Видео голов и обзор матча
Кубок Африки
Габон
28.12.2025 14:30 – FT 2 : 3
Мозамбик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 20:12 | Обновлено 28 декабря 2025, 21:14
118
0

Габон – Мозамбик – 2:3. Как забил Обамеянг. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций

28 декабря 2025, 20:12 | Обновлено 28 декабря 2025, 21:14
118
0
Габон – Мозамбик – 2:3. Как забил Обамеянг. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Сборная Мозамбика одержала волевую победу над Габоном (3:2) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад Адрар в марокканском Агадире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При счете 0:2 под занавес первого тайма знаменитый Пьер-Эмерик Обамеянг сократил отставание, однако спасти матч пантерам не удалось.

Мозамбик набрал 3 очка, а Габон остается без зачетных баллов.

Кубок африканских наций

Группа F. 2-й тур, 28 декабря. Агадир (Марокко)

Габон – Мозамбик – 2:3

Голы: Обамеянг, 45+5, Мукету-Муссунда, 76 – Бангал, 37, Катаму, 42 (пен), Калила, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Alex Moucketou-Moussounda (Габон).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Калила (Мозамбик).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Жени Катаму (Мозамбик).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Faisal Bangal (Мозамбик).
По теме:
Трубин пропустил два гола в раздевалку, и Бенфика уже проигрывает Браге
Экваториальная Гвинея – Судан – 0:1. Курьезный автогол Коко. Видео гола
Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой
сборная Мозамбика по футболу сборная Габона по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг видео голов и обзор Жени Катаму Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Футбол | 28 декабря 2025, 07:05 16
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?

Украинца хочет сохранить «Динамо», а «Жирона» готова осуществить трансфер

Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Футбол | 28 декабря 2025, 15:48 4
Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А

«Верона» не смогла противостоять сопернику на «Сан-Сиро»

Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Футбол | 27.12.2025, 21:03
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом
Футбол | 28.12.2025, 18:02
Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом
Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Футбол | 27.12.2025, 18:41
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
28.12.2025, 07:55 37
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем