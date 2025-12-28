Сборная Мозамбика одержала волевую победу над Габоном (3:2) в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 28 декабря на арене Стад Адрар в марокканском Агадире.

При счете 0:2 под занавес первого тайма знаменитый Пьер-Эмерик Обамеянг сократил отставание, однако спасти матч пантерам не удалось.

Мозамбик набрал 3 очка, а Габон остается без зачетных баллов.

Кубок африканских наций

Группа F. 2-й тур, 28 декабря. Агадир (Марокко)

Габон – Мозамбик – 2:3

Голы: Обамеянг, 45+5, Мукету-Муссунда, 76 – Бангал, 37, Катаму, 42 (пен), Калила, 52

Видео голов и обзор матча