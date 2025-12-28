Какие прозвища носят сборные на Кубке африканских наций 2025
Здесь можно найти разновидности львов, слонов, орлов и другой живности
Во время Кубка африканских наций 2025 в Марокко болельщики и эксперты обращают внимание не только на составы команд и их шансы на успех, но и на яркие прозвища сборных, которые отражают их характер, историю и национальную идентичность.
Здесь можно найти разновидности львов, слонов, орлов и другой живности.
Эти прозвища давно стали частью футбольной культуры Африки: от суперорлов Нигерии до львов Сенегала.
Каждая сборная несет в себе уникальный образ, который узнают и уважают на континенте и за его пределами.
В этой новости собран полный список прозвищ всех участников турнира КАН-2025, чтобы лучше понять африканский футбол и его символику.
Кубок африканских наций 2025: все прозвища сборных
- 🔹 Алжир – The Fennecs (Лиси пустыни)
- 🔹 Ангола – Palancas Negras (Черные антилопы)
- 🔹 Бенин – Cheetahs (Гепарды)
- 🔹 Ботсвана – The Zebras (Зебры)
- 🔹 Буркина-Фасо – The Stallions (Жеребцы)
- 🔹 Габон – The Panthers (Пантеры)
- 🔹 ДР Конго – Leopards (Леопарды)
- 🔹 Египет – The Pharaohs (Фараоны)
- 🔹 Замбия – Chipolopolo / The Copper Bullet (Медные пули)
- 🔹 Зимбабве – The Warriors (Воины)
- 🔹 Камерун – The Indomitable Lions (Несокрушимые львы)
- 🔹 Коморы – The Coelacanths (Целаканты – доисторические рыбы)
- 🔹 Кот-д’Ивуар – The Elephants (Слоны)
- 🔹 Мали – The Eagles (Орлы)
- 🔹 Марокко – The Atlas Lions (Атласские львы)
- 🔹 Мозамбик – The Mambas (Мамбас)
- 🔹 Нигерия – Super Eagles (Суперорлы)
- 🔹 Сенегал – Lions of Teranga (Львы Теранги)
- 🔹 Судан – Falcons of Jediane (Соколы Джедиане)
- 🔹 Танзания – Taifa Stars (Звезды нации)
- 🔹 Тунис – Eagles of Carthage (Орлы Карфагена)
- 🔹 Уганда – The Cranes (Журавли)
- 🔹 Экваториальная Гвинея – National Nzalang (Национальная гроза)
- 🔹 ЮАР – Bafana Bafana (Парни, парни)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кендзерек – об уровне УПЛ
Боксер поздравил болельщиков с рождественскими праздниками